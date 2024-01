Sprit-Schock im neuen Jahr! Warum die Tankstellen-Preise plötzlich in die Höhe schießen

Das neue Jahr stellt für viele Menschen einen symbolischen Neuanfang dar – egal ob privat oder beruflich, viele lassen negative Gefühle und Erlebnisse hinter sich oder schmieden sogar positive Vorsätze, um 2024 zu einem guten Jahr werden zu lassen.

Bereits am Neujahrsmorgen gibt es aber zumindest für Autofahrer einen ordentlichen Dämpfer der Euphorie des Neuanfangs. Denn auch die Tankstellen in der Republik haben die Chance genutzt, um den Spritpreis anzuheben. Ein besonders krasses Beispiel ist eine Tankstelle in Berlin-Pankow: Ein Liter Super E10 kostete dort laut „Bild“ am Neujahrsmorgen 1,769 Euro – 14 Cent mehr als noch am 31. Dezember 2023!

Sprit-Preis schießt an Neujahr in die Höhe

Was für ein bitterer Jahresanfang! Nicht nur der Sprit-Preis für Benzin ist mit dem 1. Januar 2024 an einigen Tankstellen sprungartig hochgegangen, auch der Liter Diesel erhöhte sich an diesem Montag in Berlin-Pankow von 1,649 Euro auf 1,739 Euro.

Dahinter steckt aber nicht ausschließlich reine Berechnung der Tankstellen, sondern zum Teil auch die CO2-Abgabe. Die steigt ab dem 1. Januar 2024 deutlich, genauer von bisher 30 Euro pro Tonne auf jetzt 45 Euro pro Tonne. Das hatte die Ampel-Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz zum Jahresende 2023 beschlossen.

Sprit-Preis könnte sich weiter erhöhen

Im Sinne des Klimaschutzes könnte der CO2-Preis ab 2025 noch einmal angehoben werden, auf 55 Euro pro Tonne, also zehn Euro mehr – auch das würde sich erneut auf den Sprit-Preis auswirken.

Zunächst müssen sich Autofahrer aber mit einer Erhöhung des Sprit-Preises in diesem Jahr arrangieren. Immerhin: Im Gegensatz zu den Preisen an der Shell-Tankstelle in Berlin-Pankow muss diese nicht grundsätzlich 14 Cent betragen. „Diesel-Fahrer müssen mit zusätzlichen 1,6 Cent gegenüber den ursprünglichen Planungen rechnen, sodass sich der Liter Diesel um rund 4,7 Cent gegenüber 2023 verteuern dürfte“, erklärt eine ADAC-Sprecherin dazu. Der Liter Sprit verteuere sich um 4,3 Cent.