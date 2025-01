Zahlungsproblem bei Spotify? Zahlreiche Abonnenten erreicht nun die Nachricht

Wie viele andere Plattformen bietet Spotify verschiedene Konto-Modelle an. Mit „Spotify Free“ können User Musik, Podcasts oder Hörbücher kostenlos hören – allerdings mit einigen Einschränkungen.

Wer keine Lust auf Werbeunterbrechungen hat oder Songs auch herunterladen und offline hören möchte, kann auf vier verschiedene Premium-Abos zurückgreifen. Dafür müssen Kunden einmal im Monat einen gewissen Betrag zahlen. Doch nun erreicht viele Nutzer eine Nachricht über Probleme bei der Abbuchung.

Abbuchungsproblem bei Spotify? DAS steckt dahinter

Die meisten Nutzer werden einen Lastschrifteinzug eingerichtet haben, sodass das Geld monatlich an Spotify geht und sie problemlos auf den Service des Audio-Dienstes zugreifen können. Doch nun ploppt in dem Postfach vieler User eine alarmierende Mail auf. „Leider konnten wir Ihre Zahlung für Spotify Premium nicht erfolgreich verarbeiten“, heißt es darin.

Die Empfänger werden aufgefordert, ihre Zahlungsdetails sowie das Konto zu überprüfen, ob es auch ausreichend gedeckt ist. Über einen Link können die Zahlungsdetails angeblich aktualisiert werden. Doch die Verbraucherzentrale warnt nun davor, dieser Aufforderung nachzukommen.

DARAN erkennst du den Betrug

„Ignorieren Sie die Aufforderung und verschieben Sie die E-Mail unbeantwortet in den Spam-Ordner. Falls Sie ein Spotify-Konto haben, prüfen Sie in der offiziellen App oder auf der Internetseite, ob Sie dort ähnliche Aufforderungen finden“, so der dringende Rat. Denn hinter der sogenannten Phishing-Mail verbergen sich Cyber-Kriminelle.

Und die gehen tatsächlich äußerst clever vor, denn die Täuschung ist gar nicht so einfach zu erkennen. Die Aufmachung der Mail ist sehr schlicht und der Text fehlerfrei. Weiterhin wird nicht auf eine sofortige Deaktivierung oder Kündigung des Kontos hingewiesen. Für gewöhnlich alles typische Anzeichen für einen Betrug. Doch ein paar Indizien gibt es nach wie vor. Die fehlende Anrede, die unseriöse Absenderadresse sowie die Verlinkung innerhalb der Mail würden in einer Nachricht von Spotify niemals auftauchen.