Sparkassen-Kunden schonungslos offen: Beim Blick aufs Geld packt sie die Angst

Karneval und Weihnachten stehen vor der Tür, die nächste Mietüberweisung ist bald fällig und die Inflation ist immer noch in vollem Gange. Aber nicht nur das bereitet vielen Menschen Sorgen, sondern auch der Blick auf das eigene Konto bei der Sparkasse, ING & Co.

Kein Wunder, schließlich dreht sich die größte Sorge der Deutschen ums Geld. Nun hat nicht nur die Sparkasse eine schockierende Botschaft verkündet, auch viele Kunden haben sich mit ihren Sorgen und Gefühlen zu Wort gemeldet.

Sparkasse: „Financial Anxiety“ ist eine gesellschaftliche Sorge

Was gemeint ist? Finanzielle Angst – und genau das ist ein durch finanzielle Probleme verursachtes Gefühl des Unbehagens oder der Angst. Dieser Stress kann so stark sein, dass er das tägliche Leben und das psychische und physische Wohlbefinden beeinträchtigt, was zu Depressionen, Schlaflosigkeit und sogar Veränderungen des Immunsystems führen kann.

+++ Sparkasse in NRW: Änderung beim Geldabheben – das müssen Kunden jetzt wissen +++

Es scheint ein seltenes Phänomen zu sein, aber gerade in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität leiden immer mehr Menschen unter Geldsorgen. Man spricht hier auch von „Financial Anxiety“, zu Deutsch „finanzielle Angst“. Und genau darüber klärt die Sparkasse nun auf ihrer Instagram-Seite auf. Dabei betont das Unternehmen, dass es sich um ein „Gefühl der Unruhe oder Angst“ handelt.

Aber nicht nur das kommunizierte die Sparkasse, sondern fragten die User auch, was ihnen „als Erstes in den Sinn [kommt], wenn ihr an Geld denkt?“ Und auf diese Botschaft reagierten nicht nur über 1.9000 User mit einem viralen Daumen hoch, sondern viele teilten auch ihre persönliche Geschichte.

„Eines der Themen, die mich sehr beschäftigen“: User teilten ihre Sorgen

„Eines der Themen, die mich sehr beschäftigen. Dabei kann ich sogar Geld ansparen im Studium mit Bürgergeld und brauche mir keine Sorgen zu machen um meine finanzielle Zukunft“, schrieb so eine Userin. Auch ein anderer Nutzer teilte seine Sorgen und textete: „Eigentlich komme ich mit meinem Geld gut aus, aber ein Jahr nur Krankengeld hat mir gezeigt, wie schnell sich das ändern kann.“

Hier kannst du dir den Informationspost durchlesen:

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Doch die User teilten nicht nur ihre Sorgen und Nöte, nein, einige lobten auch den Beitrag der Sparkasse. So schrieb eine Nutzerin: „Finde es sehr nice, dass ihr diese Themen aufgreift. Vielleicht könntet ihr ja auch Workshops für junge Menschen anbieten, um den Umgang mit Geld etc. zu lernen“. Und wer weiß, vielleicht wird der Vorschlag demnächst umgesetzt.