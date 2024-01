Sparkassen-Kunden erhalten plötzlich Kündigung – DAS müssen sie jetzt dringend wissen

Diese Nachricht, die derzeit viele Kunden der Sparkasse per E-Mail erreicht, dürfte jetzt vielen einen Schrecken einjagen. Denn darin ist ausgerechnet von der Kündigung ihres Kontos die Rede.

„Sehr geehrter Kunde, Wie gewünscht – wir haben einen Kündigungsauftrag für Ihr Sparkassenkonto und Ihren Kartenservice erhalten“, könnte es darin etwa heißen. Wenn du diese Botschaft jetzt erhältst, sollten direkt alle deine Alarmglocken schrillen.

Sparkasse: DAS steckt hinter der Konto-Kündigung

Als Absender der E-Mails wird häufig „Elektronisches Postfach Ihrer Sparkasse“ angezeigt. Bei viele Kunden, die ein Online-Banking-Konto besitzen, dürfte es jetzt klingeln. Doch hinter der E-Mail steckt tatsächlich nicht deine Bank – sondern fiese Betrüger, die alles andere als gute Absichten haben.

Die Sparkasse selbst warnt jetzt vor dieser perfiden Phishing-Masche. Unter dem Vorwand, dass dein Konto angeblich gekündigt wurde, sollst du in die Falle gelockt werden. Über den Hinweis „Bitte melden Sie sich an, um Ihr Konto sofort zu verwalten und zu aktualisieren“ und einen Link, wirst du von den Unbekannten in die Falle gelockt. Ihr Ziel: im besten Fall an deine Kontodaten zu kommen und dich um dein Geld zu bringen.

DARAN erkennst du den Fake

Kunden können die Phishing-Mail aber dennoch leicht erkennen. Denn auch wenn der Absender der Nachricht dich in die Irre führen könnte, so kannst du sie anhand einiger Fehler schnell als Betrug entlarven. So etwa durch Sätze wie „Dieser E-Mail sind nicht gestattet“ oder kontextlose Passagen wie „Wenn Sie diese Anfrage gesendet haben, tun Sie bitte nichts“.

Die Sparkasse kann nur abermals eindringlich vor Phishing-Versuchen dieser Art warnen. Kunden sollten die E-Mails im besten Fall gar nicht erst öffnen und es ansonsten vermeiden, auf Links zu klicken. Hast du das bereits getan und sogar sensible Daten preisgegeben, solltest du dich umgehend mit deiner Bank in Verbindung setzen. Eine Sperrung deines Kontos sowie deiner Sparkassen-Karten ist dann unerlässlich.