Sparkasse mit starken Einschränkungen? Hier sollten Kunden hellhörig werden

Beim Geld hört die Freundschaft auf – auch die zur Sparkasse. Wenn deine Bank dir plötzlich mit Einschränkungen droht, solltest du als Kunde hellhörig werden.

Warum die Sparkasse jetzt von einem „eingeschränkten Zugriff“ spricht und was wirklich dahinter steckt, liest du hier.

Sparkasse mit starken Einschränkungen? Kunden sollten aufpassen

Mein Geld, meine Regeln. So stellt man sich das eigentlich vor. Doch wenn die eigene Sparkasse plötzlich von Einschränkungen spricht, sollte man genauer hinhören. Denn da steckt meistens eher ein Phishing-Versuch dahinter als eine tatsächliche Maßnahnme durch die Bank. So wie auch in diesem Fall.

Die Verbraucherzentrale warnte erst kürzlich vor einer besonders hinterhältigen E-Mail, die angeblich von der Sparkasse kommt. Hier werden Kunden aufgefordert, ein „Anti-Phishing-Programm“ zu aktualisieren. Falls sie das nicht machen würden, hätten sie nur noch einen „eingeschränkten Zugriff auf Funktionen“ ihres Online-Bankings. Wie fies ist das denn? Phishing mit Warnung vor Phishing betreiben!

Auf diese Merkmale sollten Kunden achten

Kunden der Sparkasse sollten also besonders aufpassen, wenn sie in einer Mail zu einem Update aufgefordert werden, wobei sie sich über einen beigefügten Button einloggen müssen.

Und wie immer gelten diese Regeln: Betrügerische Mails erkennt man oftmals an ganz bestimmten Merkmalen, wie zum Beispiel einer unpersönlichen Anrede, einer unseriösen Absenderadresse, Drohungen oder übertriebene Warnungen und Co. Solche Mails sollten am besten sofort im Papierkorb landen. Um ganz sicher zu gehen, können Kunden natürlich auch immer bei ihrer Sparkasse nachfragen, ob die Mail echt ist oder nicht.

