Sparkasse, Volksbank & Co: Nächste Änderung bei der Kartenzahlung! Was auf Kunden zukommt

Gerade erst hat Mastercard eine Ankündigung rausgehauen, da stürzt das Land auch schon ins Chaos. Plötzlich können Kunden der Sparkasse, Volksbank und anderer Kreditinstitute plötzlich nicht mehr mit der Karte zahlen (wir berichten). Auch an der Supermarkt-Kasse bricht das Chaos aus.

+++ Hier mehr dazu: Aldi, Edeka, Lidl & Co.: Kunden vor dem Nichts – Kartenzahlung funktioniert nicht mehr! +++

Die Störung steht natürlich in keinem Zusammenhang mit Mastercard, doch passiert es eher selten, dass gleich zwei starke News aus der Welt der Banken einschlagen wie eine Bombe. Während die Störung eher zum Nachteil der Kunden wirkt, könnte die Nachricht von Mastercard ihnen zum Vorteil gereichen. Was Kunden der Sparkasse, Volksbank und anderer Banken jetzt wissen müssen, erfährst du hier.

Sparkasse, Volksbank & Co: Neue Karte kommt

Mastercard macht eine große Ankündigung für ganz Europa. Das Unternehmen bringt eine Karte nach Europa, die Debit- und Kreditkarte vereint. Das ist die News nach dem Abschied von Maestro und der Girocard. Die neue Kombikarte – auch E2-Karte genannt – soll neben Deutschland auch in Frankreich und Großbritannien eingeführt werden.

Das finnische Unternehmen „Enfuce“ will die sogenannte Dual-PAN-Karte auch in Europa weiterverbreiten. Im Norden gehört sie bereits zum Standard. Denn sie bringt den Kunden mehr Flexibilität, so sparen sie Platz im Portemonnaie und müssen sich nur eine PIN merken.

Sparkasse: Das kann die Kombikarte

Die Inhaber einer dualen Karte können ihre bevorzugte Zahlungsart festlegen, sich aber beim Bezahlvorgang flexibel umentscheiden. Es muss nicht zwischen den Konten überwiesen werden und so können auch Überziehungszinsen vermieden werden. Bei höheren Beträgen kann man zur Kreditkartenzahlung umswitchen und bei kleineren beim Sofortabzug bleiben.

Mehr Themen:

Banken, die mit Enfuce zusammenarbeiten, brauchen ihren Kunden also nur noch eine Karte auszustellen statt wie bisher zwei. Das reduziert auch den Plastikverbrauch und schont die Umwelt, argumentiert Mastercard.