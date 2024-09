Aldi, Edeka, Lidl & Co.: Kunden geschockt – statt Kartenzahlung plötzlich nur Bargeld!

Schnell bei Aldi, Edeka, Lidl & Co. die Einkäufe erledigen, ab zur Kasse, so wie immer die Karte zücken und bezahlen – doch stopp! Plötzlich heißt es: Keine Kartenzahlung! Millionen Menschen stehen am Donnerstag (12. September) vor diesem Problem – und nun mit einem vollen Einkaufswagen an der Kasse. Was ist da los?

+++ Mehr zum Thema auch hier: Sparkasse: Störung beim Bezahlen mit Karte – zahlreiche Kunden betroffen +++

Seit dem frühen Donnerstagmorgen kommt es bundesweit millionenfach zu Störungen bei Kartenzahlungen. Die Probleme beträfen Debit-, Kredit- und Girokarten gleichermaßen, teilte ein Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft mit. Bei Girokarten könne in Einzelfällen noch eine Bezahlung über Lastschrift möglich sein – also mit Unterschrift.

Aldi, Edeka, Lidl & Co.: Störung legt Kartenzahlung lahm

Dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sei bekannt, „dass es derzeit bei verschiedenen Finanzinstituten zu Störungen im Kartenzahlungsverkehr kommt“, teilte die Behörde gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) mit. „Das BSI steht dazu im Austausch mit den Betroffenen und den zuständigen Behörden.“

+++ Edeka & Netto: US-Youtuber bringt Schokolade raus – Kunden platzt der Kragen! „So ein Schrott“ +++

Die Probleme sind nicht auf einzelne Geldinstitute beschränkt. Ob man bei Aldi, Edeka, Lidl & Co. nun mit einer Karte von Sparkasse, Volksbank, Postbank, ING oder anderen Instituten bezahlen will, spielt keine Rolle. Der Ausfall der Kartenzahlung betrifft bundesweit eine Vielzahl von Geschäften und Millionen Menschen.

IT-Dienstleister aus den USA sucht Lösung

Einziger Lichtblick: „Geldautomaten der Banken und Sparkassen sind nicht betroffen“, teilt das BSI mit. Das bedeutet: Kunden, die bei Aldi, Edeka, Lidl oder anderen Supermärkten einkaufen wollen und dort üblicherweise mit Karte zahlen, sollten sich diesmal lieber vorher am Automaten mit Bargeld eindecken.

Grund für die Störung bei der Kartenzahlung in Supermärkten wie Aldi, Edeka, Lidl & Co. seien Probleme bei einem IT-Dienstleister und bei an diesen angeschlossenen Anbietern, sagte der Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft. „Wir analysieren derzeit gemeinsam übergreifend mit Zahlungssystembetreibern und Anbietern den Sachverhalt sowie Art und Umfang der Störung.“ Die Beteiligten arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Eine Cyber-Attacke könne nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen werden, hieß es auf weitere Anfrage.

Mehr News:

Bei dem betroffenen IT-Dienstleister handelt es sich um das zum US-Konzern Fiserv gehörende Unternehmen First Data, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mitteilte. Derzeit liege ein technisches Problem bei einigen Verarbeitungsdiensten vor. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems und werden unsere Kunden so bald wie möglich informieren“, hieß es.

(mit dpa)