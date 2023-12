Sparkasse, Volksbank, ING und Co.: Tausende Konten in Gefahr – wer davon betroffen ist

Bekommst du in letzter Zeit auch seltsame Mails von deiner Bank? Dann solltest du unbedingt aufpassen – denn ansonsten ist dein Konto schnell in Gefahr. Bei Sparkasse, Volksbank, ING und Co. machen sich gerade wieder gemeine Kriminelle zu schaffen.

Gerade um die Weihnachtszeit verzeichnete der Verbraucherschutz wieder einen starken Anstieg solcher Phishing-Mails (hier mehr dazu lesen). Kunden von Sparkasse, Volksbank und Co. sollten ganz genau hinschauen und nicht unüberlegt handeln.

Sparkasse, Volksbank, ING und Co.: Miese Masche

Gleich sechs Kreditinstitute sind von der aktuellsten Phishing-Welle betroffen. Neben den bereits genannten Geldhäusern sind auch Kunden von Deutscher Bank, Commerzbank und Comdirect betroffen. Sie bekamen ähnliche Mails.

Mithilfe ihrer Fake-Nachrichten versuchen Betrüger seit Jahren an sensible Daten von ahnungslosen Menschen zu kommen. Diese werden anschließend weiterverkauft. So können letztlich hohe finanzielle Schäden entstehen und Konten bei Sparkasse, Volksbank oder ING plötzlich leer sein.

So sehen die Fake-Nachrichten aus

Gewieft gehen die gemeinen Ganoven gerade vor. Denn je Bank gibt es offenbar unterschiedliche Maschen. Volksbank-Kunden werden beispielsweise darauf hingewiesen, dass man sie telefonisch nicht erreicht habe, sie aber eine notwendige Aktualisierung einer Sicherheitsapp in den nächsten zwölf Stunden durchführen müssten.

Die Commerzbank dagegen informiert vermeintlich, dass das Konto gar vorübergehend gar gesperrt wurde und man nun das Websicherheitssystem aktivieren müsse. Bei Sparkasse und Comdirect wiederum werden Kunden aufgefordert, ihre Kontodaten zu bestätigen. Bei der ING ist von sogenannten vertraglichen Anpassungen die Rede.

Sparkasse, Volksbank, ING und Co.: Das musst du beachten

Wie immer gilt: Nicht voreilig und panisch handeln. Wer Mails mit solchen oder ähnlichen Inhalten bekommt, sollte zunächst checken, ob Betrüger dahinter stecken. Phishing-Mails fallen meist durch unpersönliche Anrede und Rechtschreibfehler auf. Auch der Absender sollte kontrolliert werden. Ebenso würden Banken niemals nach deinen Daten fragen.

Wer dennoch Opfer einer solchen Betrugsmasche wird, sollte – egal ob bei Sparkassen, Volksbank, ING oder einer anderen Bank – sofort sein Konto sperren lassen und sich mit dem Kundenservice in Verbindung setzen.