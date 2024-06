Sparkasse & Volksbank: Gebühren-Änderung beim Geld abheben – Kunden trauen ihren Augen nicht

Alles wird immer teuer: Nicht nur für den Einkauf im Supermarkt, also beim Geld ausgeben, werden Kunden ihr Geld immer schneller los, sondern sogar auch beim Sparen ihrer Einkünfte bei Sparkasse, Volksbank und Co.

In Zeiten steigender Kontoführungsgebühren und hoher Zinsen kommt diese Änderung bei Geldinstituten wie der Sparkasse und der Volksbank deshalb umso überraschender: Ein Service am Automaten wird für Kunden nämlich teilweise kostenlos!

Sparkasse, Volksbank und Co.: Umstellung am Bargeld-Automaten

Das Bargeld spielt für die Menschen in Deutschland noch immer eine wichtige Rolle. Während die Einwohner in anderen Ländern größtenteils mit digitalen Optionen bezahlen, nutzen über die Hälfte aller Deutschen noch immer am liebsten Scheine und Münzen, wenn’s um Geld geht. Blöd nur, dass immer mehr Filialen und damit auch Automaten von Sparkasse, Volksbank und anderen Geldunternehmen von der Bildfläche verschwinden – gerade ältere Personen sind oft auf die Möglichkeiten vor Ort angewiesen.

Damit ein gewisser Service-Standard aufrecht erhalten werden kann, machen die Banken jetzt teilweise gemeinsame Sache. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit und des Kundenservices will man sich nämlich nun vereinzelt Filialen teilen, wie „Focus“ berichtet. In Räumlichkeiten der Volksbank können so zum Beispiel auch Kunden mit Sparkassen-Konto Geld abheben und umgekehrt. Auch Einzahlungen oder Überweisungen sind möglich – und das alles kostenlos!

Sparkasse, Volksbank und Co.: Kunden müssen Details beachten

An bisher insgesamt 430 Standorten können Kunden beider Institute die Services kostenfrei nutzen. Das Angebot unterscheidet sich vor allem je nach Region. In Baden-Württemberg gilt die Partnerschaft zwischen Sparkasse und Volksbank für jeden fünften Standort, in Westfalen-Lippe ist es sogar jeder vierte. In Niedersachsen, dem Rheinland und in Schleswig-Holstein gibt es die Kooperation dagegen bisher nur in Ausnahmefällen, in Berlin und Hamburg gibt es so gut wie keine gemeinsamen Standorte.

Die Filialen sind daran zu erkennen, dass von außen sowohl das Logo der Sparkasse, als auch das der Volksbank prangt, meistens untereinander. Darauf sollten Kunden immer achten, bevor sie Geld bei einer nicht klassischen-Filiale ihrer Bank abholen möchten – sonst kann es teuer werden. Grundsätzlich müssen Sparkassen-Kunden zum Beispiel nach wie vor zwischen 3,50 und 5,95 Euro pro Transaktion an einem Automaten der Volksbank draufzahlen.