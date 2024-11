Sparkasse, Volksbank und Co.: Neue Regel bei Überweisungen – wer dagegen verstößt, dem droht Ungemach

Bankkunden haben es nicht immer leicht. Gefühlt kommen ständig geänderte Vorgaben bei Sparkasse, Volksbank und Co. heraus. Ab kommenden Jahr ändert sich nun etwas Grundlegendes bei den Überweisungen.

Doch Kunden könnten mit dieser neuen Regelung echte Probleme bekommen. Das überwiesene Geld könnte im schlimmsten Fall auf einem komplett falschen Konto landen. Wir klären auf, worauf du bei Sparkasse, Volksbank und Co. jetzt achten musst.

Sparkasse, Volksbank und Co.: Neue Überweisungen könnten zum Problem werden

Eigentlich ist es eine gute Nachricht: Endlich wollen Banken mit ihren Konkurrenten von PayPal und Co. gleichziehen und Geldtransfer in Sekundenschnelle anbieten – und das im Normalfall sogar kostenlos. Bereits seit dem 4. April 2024 hat das EU-Parlament neue Vorschriften für alle Banken beschlossen. Doch vorerst mit einer Übergangsfrist von 18 Monaten. Sprich Banken wie Sparkasse, Volksbank und Co. haben noch bis Oktober 2025 Zeit, sich darauf einzustellen. Ab dann müssen alle Banken und Sparkassen innerhalb der EU sogenannte Echtzeitüberweisungen anbieten. Die Überweisung dauert dabei nur wenige Sekunden. Und sollen wie Standardüberweisungen meist kostenlos sein.

Aber Achtung! Hierbei könnte eine Gefahr auftreten. „Techbook“ schreibt dazu: „Sofortüberweisungen sind innerhalb der EU länderübergreifend und rund um die Uhr an jedem Tag der Woche möglich. Innerhalb von zehn Sekunden soll das Geld von einem auf ein anderes Konto gutgeschrieben werden. Vertun sich Kunden bei der Sofortüberweisung, könnte das Geld auf einem falschen Konto landen.“ Das klingt ja nicht so gut!

Wer haftet für Schäden?

Doch Kunden können aufatmen: Die Banken in der EU wie Sparkasse, Volksbank und Co. sind verpflichtet, die IBAN des Empfängers mit dem angegebenen Namen abzugleichen. Und im Zweifelsfall dem Kunden Bescheid zu geben.

Dazu sind Banken sowohl bei der normalen Überweisung als auch bei der Echtzeitüberweisung verpflichtet. Falls sie der Vorgabe nicht nachkommen, haften sie auch für mögliche Schäden durch fehlerhafte Überweisungen.

