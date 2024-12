Sparkasse, Postbank & Co.: Bargeld als Auslaufmodell – mit üblen Konsequenzen

Spätestens seit der Corona-Pandemie erfreut sich das bargeldlose Bezahlen – beispielsweise mit der Karte – weltweit großer Beliebtheit. Auch, wenn in Deutschland bei Kunden der Sparkasse, Postbank und Co. häufig nach wie vor „nur Bares ist Wahres“ zählt, ist auch hierzulande das Bargeld ein Auslaufmodell – und das könnte üble Konsequenzen haben, wie Schweden beweist.

In Schweden eine Rechnung bar zu zahlen, ist kaum noch möglich, wie „Focus Online“ berichtet. Aber das hat nicht nur Vorteile, sondern bringt auch Hindernisse mit sich – zum Beispiel Ausgrenzung. Kunden der Sparkasse, Postbank und Co. sollten jetzt besser weiterlesen.

Sparkasse, Postbank & Co.: In Schweden geht es digital zu

In Schweden hat sich der Bargeldumlauf seit 2007 halbiert. Und auch in Deutschland hat die Nutzung bargeldloser Zahlungen deutlich zugenommen. Das Problem: Besonders ältere Menschen können mit der Digitalisierung nicht mithalten.

+++Sparkassen-Hammer! Kunden merken es im Supermarkt sofort+++

Vor allem die Zahlungs-App Swish ist in Schweden ein großer Bestandteil im Alltag. Zahlungen erfolgen ratzfatz über das Smartphone. Über 80 Prozent der Bevölkerung nutzt sie. Das digitale Bezahlen ist bequem, aber einige Personengruppen sind nach wie vor auf Bargeld angewiesen. Zum Beispiel Senioren, Obdachlose und Geringverdiener.

Sparkasse, Postbank & Co.: Beispiele aus Schweden zeigen das ganze Ausmaß

Menschen, die keinen Zugang zu einem Bankkonto oder der Technologie haben, werden so nach und nach ausgeschlossen. Sie können dann häufig nur noch grundlegende Dinge, wie zum Beispiel Lebensmittel, zahlen. Parkgebühren, Online-Rechnungen oder digitale Behördendienste sind für sie nicht zu bezahlen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Beispiel: Ein ukrainischer Flüchtling konnte seine Klinikrechnung in Schweden nicht bezahlen, da er kein Bankkonto hatte. Obdachlose, die in Autos übernachten, müssen auf teure inoffizielle „Parkhelfer“ zurückgreifen, wenn sie keine bargeldlosen Automaten nutzen können – Szenarien, die auch in Deutschland drohen könnten, wenn das Bargeld nach und nach abgeschafft wird.