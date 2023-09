Sparkasse: Millionen von Kunden erhalten neue Karten – DAS musst du jetzt dringend beachten

Über 15 Millionen Sparkassen-Kunden bekommen bald eine neue EC-Karte. Bis 2025 sollen sie vollständig verteilt sein. Doch was steckt dahinter?

Kunden werden auf den neuen Sparkassen-Karten eine große Veränderung feststellen. Statt dem bekannten „Maestro“-Logo – bestehend aus einem roten und einem blauen Kreis, die sich überlappen – ist dort nun ein roter und ein oranger Kreis zu sehen. Denn Mastercard will „Maestro“ Ende 2027 abschalten. Was bedeutet das für die Kunden?

Sparkasse: „Maestro“-Chaos irritiert Kunden

Zunächst einmal muss niemand Angst haben, mit seiner „Girocard“ künftig nicht mehr bezahlen zu können. Die beliebteste bargeldlose Bezahlmethode in Deutschland bleibt laut Sparkasse weiter bestehen. Lediglich die „Maestro“-Variante, die vor allem bei Zahlungen im Ausland genutzt wird, wird ersetzt – durch „Debit Mastercard“ oder „Visa Debit“. Neuer Name, neues Logo.

Das neue Bezahlverfahren soll es Kunden ermöglichen, im In- und Ausland – oder bei bestimmten Online-Händlern – auch mit ihrer Standard-EC-Karte bezahlen zu können, ohne auf zusätzliche Maestro-Karten ausweichen zu müssen. Also mehrere Varianten in einer Karte.

Alte Karten noch bis 2027 nutzbar

Diese Änderungen betreffen laut Sparkasse nur Debitkarten (EC-Karten) und nicht die Kreditkarten.

Und sollte sich die Zustellung deiner neuen Sparkassen-Karte verzögern, keine Sorge. Die bisherigen „Maestro“-Karten können noch ohne Einschränkungen bis Ende 2027 genutzt werden. Bis dahin sollte dann jeder betroffene Kunde auf das neue System umgerüstet worden sein.