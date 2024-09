Sparkassen-Kunden sollen Kontodaten aktualisieren – dahinter steckt eine Falle

Echte E-Mails von gefälschten zu unterscheiden, ist heutzutage gar nicht mehr so einfach. Zeichneten sich betrügerische Nachrichten früher noch durch Rechtschreibfehler und schlechtes Deutsch aus, sieht die Realität heute ganz anders aus. Vom Design bis hin zu täuschend echt wirkenden Buttons oder der Signatur am Ende der Mail lassen sich die Betrüger einiges einfallen, um die Verbraucher hinters Licht zu führen. Nicht selten sind Bankkunden von den Betrugsversuchen betroffen.

So auch bei dieser aktuellen Warnung. Diesmal sind es Kunden von Sparkassen. Sie sollten bei dieser Nachricht hellhörig werden – sonst sind ihre persönlichen Daten in Gefahr.

Die Verbraucherzentrale warnt derzeit vor Phishing-Mails, die an die Kundschaft der Sparkasse verschickt werden. Diese haben den Betreff „Bitte aktualisieren Sie Ihre Kontodaten für einen sicheren Service“ und fordern damit zu einer Aktualisierung der Kontodaten auf. In der E-Mail wird dieser Schritt damit begründet, dass man weiterhin den besten Service bieten und über wichtige Kontoaktivitäten informieren wolle.

Dass es sich bei der E-Mail um einen Betrugsversuch handelt, wird erst auf den zweiten Blick deutlich. Nach der Anrede folgt bereits der Hinweis auf die Aktualisierung der Kontodaten. Anschließend werden die Sparkassenkunden aufgefordert, die Aktualisierung über den beigefügten Link „Kontodaten aktualisieren“ durchzuführen. Dabei sollen sie darauf achten, dass alle Angaben korrekt und aktuell sind. Neben dieser Handlungsaufforderung weist lediglich die unpersönliche Anrede darauf hin, dass es sich hierbei um eine gefälschte E-Mail handelt.

Folgt man der Aufforderung in der E-Mail, so gibt man Betrügern seine persönlichen Daten zum Sparkassen-Konto preis. Daher empfhielt die Verbraucherzentrale: „Wir empfehlen Ihnen nicht auf den beigefügten Link zu klicken, da es sich hierbei um einen Betrugsversuch handelt. Dieser wird eindeutig erkennbar bei Betrachtung der Absendeadresse und Untersuchung des Links innerhalb der Mail.“ Verbraucher sollten diese unbeantwortet in den Spam-Ordner verschieben.