Sparkassen-Kunden kaufen bei Rewe & Co. ein – plötzlich fehlt ihnen eine ganze Stange Geld

„Sehe ich da etwa doppelt?“ Diese Frage hatten sich einige Sparkassen-Kunden bei einem raschen Blick auf ihre Kontobewegungen gestellt. Wer bei Rewe, dm und Co. in der letzten Woche eingekauft hatte, bei dem wurden diverse Artikel nicht einmal, sondern gleich zweimal abgebucht. Endlich wurde das Rätsel um die Doppel-Abbuchungen gelüftet.

Am Samstag, den 23. Dezember, war der ein oder andere noch gestresst im Weihnachts-Kaufrausch und hat sein Konto ordentlich bluten lassen. Egal, ob Lebensmittel für die Festtage, oder die letzten fehlenden Geschenke, wer seine Karte einen Tag vor Weihnachten nochmal zum glühen gebracht hat, hat wahrscheinlich nicht immer auf jeden kleinsten Cent-Betrag geachtet.

Dass einige Summen jedoch gleich doppelt abgebucht wurden, ist den Kunden dann jedoch gleich aufgefallen.

Sparkassen-Kunden können wieder aufatmen

Betroffen waren die Kunden mehrerer Banken und Sparkassen, die kurz vor den Feiertagen noch bei Netto, dm oder Rewe eingekauft hatten und auf den Zahlungsdienstleister Payone zurückgreifen. Einige der 260.000 Kunden, die das Unternehmen inzwischen zählt, haben kurz vor Heiligabend einen Blick auf ihr Konto geworfen und konnten kaum glauben, was sie da sahen. Einige Zahlungsbeiträge wurden nämlich doppelt abgebucht.

Menschen, die ihr Konto bei der ING, der DKB oder andern bestimmt Sparkassen haben, waren besonders betroffen. Der Grund für den Fehler? „Aufgrund einer technischen Störung in unserem System kam es am Samstag, den 23. Dezember, bei einem Teil der durchgeführten Visa-Transaktionen zu einer doppelten Verarbeitung“, schildert Payone, wie die „Rheinische Post“ berichtete.

Das Problem sei dem Unternehmen recht schnell bekannt gewesen und es wurde nach einer zeitnahen Lösung gesucht. Kunden der Sparkasse und Co. können also zunächst wieder aufatmen. Die zu viel abgebuchten Summen wird den Betroffenen in den kommenden Tagen zurückerstattet, sofern dies noch nicht geschehen ist.