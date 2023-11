Sparkassen-Kunden kommen nachts nicht mehr an ihr Geld – und gehen auf die Barrikaden

Ob nach der Spätschicht noch schnell einkaufen, für den Abend in der Kneipe oder einfach, weil man es gerade braucht: Viele Kunden von Sparkasse, Volksbank und Co. heben auch zu später Stunde noch Geld am Bankautomaten ab. Gerade am Wochenende, auf dem Weg in die Bar oder ins Restaurant, kann Bargeld nicht schaden. Doch damit ist in vielen Regionen jetzt Schluss.

Wer als Sparkassen-Kunde nachts Bargeld abheben möchte, kann das längst nicht überall. Immer mehr Filialen habe Öffnungszeiten für ihre Geldautomaten eingerichtet.

Sparkassen-Kunden sind entsetzt: Ist DAS die neue Realität?

Und ausgerechnet in der Großstadt, wo man es eigentlich nicht erwartet hätte. In München schließt die Sparkasse nachts viele Geldautomaten. Grund ist die Angst vor Automatensprengungen, die angeblich nachts am häufigsten vorkommen. Auch der Foyerbereich wird in vielen Filialen verschlossen. Und das ganze 8 Stunden lang: Von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens wird das Abheben von Bargeld für Sparkassen-Kunden in München fast zur Qual.

Dass diese Veränderung bei den Münchnern nicht auf Begeisterung stößt, ist nicht verwunderlich. In immer mehr Stadtteilen regt sich deshalb Protest. „Bei uns hat in den vergangenen Jahren eine Sparkasse nach der nächsten geschlossen. Immer wurde auf die Automaten verwiesen“, sagt SPD-Fraktionssprecherin Astrid Schweitzer aus Ramersdorf-Perlach. In einigen Stadtteilen haben die Bürger nachts keine Möglichkeit, an Bargeld zu kommen. Gerade für ältere Menschen, die noch häufiger auf Bargeld setzen, sei dies unzumutbar.

Nicht nur München ist betroffen

Neben der Millionenstadt München gibt es weitere betroffene Gebiete, in denen zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens kein Geld mehr an den Geldautomaten der Sparkassen abgehoben werden kann. Dabei handelt es sich vor allem um ländliche Gebiete, die über ganz Deutschland verteilt sind. Kein Bundesland bleibt davon verschont. So können Hessen beispielsweise in Fulda oder bei der Sparkasse Oberhessen nachts kein Bargeld mehr abheben. Neben der Sparkasse haben auch die Commerzbank und die Targobank angekündigt, den Zugang zu Geldautomaten in den Nachtstunden einzuschränken. Die Banken sehen darin eine Präventivmaßnahme, um das Sprengen von Bankautomaten zu verhindern.

Wann und wo die nächsten Öffnungszeiten der Geldautomaten eingeführt werden, ist noch nicht bekannt. Fakt ist, dass auch in Zukunft ländliche Regionen in Nordrhein-Westfalen mit dieser Umstellung durch die Sparkassen rechnen müssen.