Sparkasse: Wenn deine Bankkarte diese Symbole zeigt, ist sie demnächst ungültig

Kunden der Sparkasse müssen seit diesem Sommer einen genauen Blick auf ihre Bankkarten werfen. Denn unter Umständen verliert die eigene Karte schon bald in Bezug auf eine bestimmte Funktion ihre Gültigkeit. Aber der Reihe nach.

Die Bezahlung mit der Debit- oder Kreditkarte wird auch in Deutschland immer beliebter – auch, wenn in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ viele Zahlungen mit Bargeld getätigt werden. Speziell die Corona-Pandemie hatte der Kartenzahlung in Deutschland einen Boom verliehen, als viele Menschen aus Hygienegründen auf die Verwendung von Bargeld verzichtet hatten.

Sparkasse: Karte ungültig – unter diesen Bedingungen

Voraussetzung für eine Bezahlung mit Karte ist logischerweise, dass die Karte gültig ist und alle Services der jeweiligen Karte einwandfrei funktionieren. Diesbezüglich müssen Kunden der Sparkasse sowie anderer Geldinstitute seit diesem Sommer besonders aufpassen. Weil Mastercard das Maestro-System abschafft, wird sich für einige Kunden so manches ändern.

„Eine Sparkassen-Card (Debitkarte) ist häufig mit Funktionen für den Einsatz der Debitkarte für bargeldlosen Zahlungsverkehr in Euro oder auch in Fremdwährung im Ausland ausgestattet“, teilt die Sparkasse mit. „Außerhalb Deutschlands wird dann entweder das System ‚Maestro‘ oder ‚V-Pay‘ verwendet. Welches System mit der eigenen Girocard kombiniert ist, sieht man am Logo auf der Vorderseite der Karte.“

Sparkasse gibt entscheidenden Rat

Immerhin gibt es für Kunden der Sparkasse die Entwarnung, dass alle Karten, deren Ablaufdatum nicht über das Jahr 2027 hinausgehen, bis zu jenem Ablaufdatum ihre Gültigkeit behalten.

Dennoch sollten Verbraucher dem Rat der Sparkasse folgen und auf ihren Karten genau im Blick haben, welche Symbole dort abgebildet sind. Die einzelnen Symbole zeigen den Kunden an, welche Funktionen die jeweilige Karte nutzt. Nur so können Bankkunden sicherstellen, ob ihre Karten in den Regionen, in denen sie eingesetzt werden sollen, auch tatsächlich gültig sind.