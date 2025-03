Sparkasse schmiedet Pläne – es könnte bald bei jeder Kartenzahlung passieren

Die Sparkasse gehört zu den meistgenutzten Banken in Deutschland, mehr als 40 Millionen Kunden haben dort ein Konto – immerhin fast die Hälfte des Landes. Entsprechend hat auch jeder Kunde eine EC-Karte bzw. „Sparkassen-Card“ oder „Girocard“, mit der sie Geld am Automaten abheben oder kontaktlos an der Kasse bezahlen können. Obwohl in Deutschland viele Kunden aus den unterschiedlichsten Gründen an Bargeldzahlungen festhalten (>> hier mehr dazu), wächst die Beliebtheit von Kartenzahlungen stetig an.

Doch schon bald könnte ein Deal der Sparkasse dazu führen, dass Kunden beim kontaktlosen Bezahlen mit einer Neuerung konfrontiert werden. Worum es dabei geht, erfährst du hier.

Sparkasse plant großen Deal

Die Rede ist tatsächlich von einer Zusammenarbeit mit Payback. Ja, richtig gelesen – die Treuepunkte, die es bis vor kurzem an der Rewe-Kasse gab und die du seit Januar 2025 auch an der Edeka-Kasse sammeln kannst, gibt es bald auch speziell für Sparkassen-Kunden.

Wer sich registriert und mit seiner Debitkarte der Sparkasse bezahlt, kann dann bei jeder Zahlung Payback-Punkte sammeln und später in Form von Rabatten einlösen. Zudem soll das eigene Bonus-Programm der Sparkasse – die S-Vorteilswelt – mit Payback verknüpft werden.

Kunden können dann bei folgenden Partnern Payback-Punkte sammeln:

bei teilnehmenden Payback-Partnern

bei regionalen Sparkassen-Vorteilspartnern

bei Buchungen in der S-Vorteilswelt (Finanzprämien, Reisebuchungen über die S-Reisewelt und Ticketkäufe über den S-Ticketservice)

Sparkasse kooperiert mit Payback

Payback-Geschäftsführer Bernhard Brugger sieht in dem Deal mit der Sparkasse einen Meilenstein für das Unternehmen. Der große Plan für die Zukunft sei es, den lokalen Handel in das Konzept einzubinden: „Wir wollen die S-Vorteilswelt der Sparkassen in das Ökosystem integrieren“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Abgeschlossen ist der Deal zwischen Payback und der Sparkasse zwar noch nicht – das soll sich aber noch im Laufe dieses Jahres ändern. „Bis zum Start müsst ihr euch allerdings noch ein wenig gedulden“, heißt es auch auf der offiziellen Payback-Website.