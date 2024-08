Sparkasse, ING und Deutsche Bank: Plötzlich fehlt Geld! Hier müssen Kunden jetzt aufpassen

Kunden der Sparkasse, der Deutschen Bank sowie der ING geraten in diesen Tagen vermehrt ins Visier von Betrügern.

Die Verbraucherzentrale warnt die Kunden daher gezielt und verrät, mit welchen miesen Tricks die Betrüger an sensible Daten oder sogar das Geld ihrer Opfer gelangen wollen. Wer Bankkonten bei der Sparkasse, der Deutschen Bank oder bei der ING führt, sollte aktuell besonders aufpassen. Um diese Betrugsmaschen geht’s:

Sparkasse: „TAN-Anmeldung läuft ab“

Viele Kunden der Sparkasse erhalten derzeit Emails mit dem Betreff „Informationen zur Abbuchungsvereinbarung“. In der Mail werden die Kunden darüber informiert, dass ihre TAN-Anmeldung angeblich am 13. August ablaufe, „wodurch der Zugang zu ihrem Online-Banking vorübergehend gesperrt wird“, wie es in der Email heißt.

Die Kunden müssten einem beigefügten Link folgen und sich dort erneut mit ihrer TAN anmelden, um den Zugang zum Online-Banking wiederherzustellen. „Diesen Prozess können Sie bequem online durchführen, ohne eine Filiale besuchen zu müssen“, steht in der Email: „Es dauert nur wenige Minuten und kann sowohl über Ihren Computer als auch über Ihr Smartphone erledigt werden.“

Das Design der Email ist dem Corporate Design der Sparkasse nachempfunden. Weil die Email zudem in fehlerfreiem Deutsch verfasst wurde, wirkt die Zuschrift täuschend echt.

Doch wer auf den Link klickt, landet keineswegs auf einer Seite der Sparkasse, sondern auf einer Phishing-Seite. Wer dort seine Login-Daten fürs Online-Banking eingibt, reicht diese sensiblen Daten sofort an die Betrüger weiter. Daher sollten Kunden diese Mail sofort löschen und keineswegs den dortigen Anweisungen folgen.

Deutsche Bank: „Wichtige Reaktivierung erforderlich“

Eine ähnliche Email erhielten auch viele Kunden der Deutschen Bank. Dort heißt es im Betreff „Wichtige Reaktivierung erforderlich“.

Auch hier wird dem Kunden vorgegaukelt, seine photoTAN-Registrierung laufe demnächst ab. Ab dem 14. August sei der Login zum Online Banking dann nicht mehr möglich. Genau wie bei der Mail an die Sparkassen- Kunden soll auch die Kundschaft der Deutschen Bank einem Link folgen, um dort angeblich das photoTAN-Verfahren wieder aktivieren zu können.

Die Verbraucherzentrale gibt hier den gleichen Hinweis: Email löschen und auf keinen Fall den Instruktionen folgen.

In eine vergleichbare Richtung ging auch der Betrugsversuch, der im Email-Postfach vieler ING-Kunden landete. „Update notwendig für Ihre App“, steht dort im Betreff.

In der Email wird dem Kunden erklärt, er müsse seine ING-App auf die neueste Version aktualisieren, damit diese weiter funktioniere. Dies sei durch einen Klick auf den beigefügten Link möglich.

Auch hier landen die Kunden auf einer Website, die nichts mit der Bank zu tun hat, sondern von Betrügern präpariert wurde.