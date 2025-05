Sparkasse & Co.: Kunden können bis zu 300 Euro sparen – hier lohnt es sich, zweimal hinzuschauen

Kunden der Sparkasse & Co. müssen oft starke Nerven beweisen: Girokonto-Gebühren werden von den Banken immer weiter angehoben – und deswegen könnte sich ein Wechsel durchaus für dich lohnen.

Ein Girokonto – egal ob bei der Sparkasse oder einem anderen Kreditinstitut – ist unerlässlich. Dort bekommst du dein Gehalt eingezahlt und deine Miete wird dort abgebucht. Doch welches Girokonto beziehungsweise welche Bank ist die Richtige für mich? Der Markt gibt immerhin einiges her – und oft lohnt es sich, zweimal hinzuschauen, wie der „Merkur“ berichtet.

Sparkasse & Co.: Ein Vergleich könnte sich für dich durchaus lohnen

Laut „Stiftung Warentest“ kostet ein Girokonto pro Jahr im Schnitt um die 120 Euro. Doch es gibt auch Girokonten, für die du satte 300 Euro an Gebühren jährlich zahlst! Und eine Preisbremse ist derzeit nicht in Sicht. Die Gebühren variieren. Deswegen könnte sich ein Wechsel in jedem Fall lohnen.

Du solltest nachschauen, wie viel Kontoführungsgebühren du tatsächlich zahlst. Einige Banken bieten nämlich sogar kostenlose Konten an – das heißt im besten Fall würdest du also 300 Euro pro Jahr sparen! Laut einer „Verifox“-Umfrage zahlen 82 Prozent der Girokonten-Inhaber Gebühren für ihr Girokonto.

Sparkasse & Co.: Das solltest du tun, ehe du deinen Anbieter wechselst

Doch ehe du deinen Anbieter wechselst, solltest du dir über ein paar Punkte Gedanken machen. Benötigst du nur ein reines Onlinekonto oder brauchst du einen Bankberater vor Ort? Viele Direktbanken ohne Filialnetz sind zwar oft günstiger, jedoch ist dort nur Online- oder Telefon-Banking möglich. Außerdem wichtig: ein dichtes Netz von Geldautomaten. So kannst du jederzeit und überall kostenlos Bargeld abheben.

Für deinen Vergleich der unterschiedlichen Girokonten solltest du etwas Zeit einplanen. Die Kontokosten gehen bei vergleichbaren Leistungen oft weit auseinander.