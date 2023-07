Sparkasse: Kriminelle sprengen Geldautomaten – als sie hineinsehen, fallen sie vom Glauben ab

Eine Weile war es etwas ruhiger um die Sparkasse, doch nun ist es erneut passiert. Trotz vielerlei Sicherheitsmaßnahmen konnten sich Kriminelle in Rheinland-Pfalz Zugang zu einem Geldautomaten der Sparkasse verschaffen.

In Thaleischweiler-Fröschen, einer Ortsgemeinde in Südwestpfalz, haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag (29. Juli) einen Sparkassen-Automaten gesprengt. Was dann passierte, hatten sie jedoch nicht in ihre Pläne miteinkalkuliert. Denn wie sich herausstellte, waren ihre Bemühungen völlig umsonst.

Sparkasse: Nächster Automat gesprengt

Automat kaputt, sieben Häuser evakuiert, LKA-Einsatz – das Ergebnis eines fruchtlosen Coups. Obwohl die Sparkasse Südwestpfalz sowieso schon die meisten ihrer Automaten auf Eis gelegt hat, rumste es am Samstag dennoch an einem Standort. Laut Polizei erstand dadurch ein erheblicher Sachschaden.

Da ein Sprengkörper nicht explodiert war, mussten die Einsatzkräfte sieben umliegende Wohnhäuser evakuieren und insgesamt 21 Anwohner konnten erst gegen Mittag in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie kamen so lange bei der Feuerwehr unter, bis die Spezialkräfte des Landeskriminalamtes den Sprengsatz sicher abtransportiert hatten.

Ein weiterer Automat der Sparkasse wurde gesprengt. Doch erlebten die Kriminellen diesmal eine böse Überraschung. Foto: Polizeipräsidium Westpfalz

Beutelose Diebe kommen davon

Und was sprang dabei für die Täter heraus? Nichts! Denn offenbar war der Geldautomat leer. Sie kamen wohl mit leeren Händen und einem „hochmotorisierten Auto“ in Richtung Höhfröschen davon, wie die Polizei Westpfalz ermittelte.

Weitere Informationen über die glücklosen Diebe gibt es bisher nicht. Darum bittet die Polizei auch um sachdienliche Hinweise in dem Fall. Diese können unter der Telefonnummer 0631 369 2620 an den Kriminaldauerdienst in Kaiserslautern weitergegeben werden oder an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der 06333 927110.