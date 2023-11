Sparkassen-Kunde will Geld abheben – und macht fatalen Fehler

Der nächste Kneipenabend steht an? Dann schnell noch kurz zur Sparkasse, an den Automat, ein bisschen Geld abheben und mit ein paar Scheinchen in der Tasche losziehen. Es könnte alles so einfach sein.

Doch im Eifer des Gefechts kann es beim Geldabheben schnell zu einem großen Drama erlebt. Ein Sparkassen-Kunde in NRW hat das kürzlich beim eigenen Leib erlebt. Unsere Redaktion hat mit der Sparkasse darüber gesprochen.

Sparkassen-Kunde erlebt Drama am Automat

Der bemitleidenswerte Sparkassen-Kunde erlebte im März dieses Jahres ein schweren Schlag. Wie die Polizei mittelte, wollte der Mann aus Hagen im Ruhrgebiet an einem Automaten Bargeld abheben, steckte die Scheine ein und ging seines Weges. Das Problem: Beim Griff in die Automaten-Luke hat der Sparkassen-Kunde nicht alle Scheine erwischt.

Ein bisschen Geld blieb in der Automaten-Luke liegen. Ein unbekannter Mann bemerkte dies – und steckte sich das liegengelassene Geld einfach selbst in die Taschen. Die Polizei fahndet nun nach dem Verdächtigen.

Unsere Redaktion stellte sich daraufhin die Frage: Wie viel Zeit haben Kunden eigentlich, um ihr Bargeld aus der Automaten-Luke zu nehmen? Schließt sich die Klappe automatisch, auch wenn dort noch Bargeld liegt? Und was passiert mit Geld, das zwar vom Konto abgehoben, aber in Schein-Form im Automaten liegen bleibt?

Wichtige Infos beim Geldabheben

Wir haben bei der Sparkasse nachgefragt – und zumindest teilweise Antworten erhalten. Denn natürlich will das Geldinstitut nicht verraten, wie lange die Automaten-Luke offen bleibt. Dann könnten dreiste Diebe mit fiesen Absichten ja quasi die Zeit stoppen, die ihnen im Fall der Fälle für ihre gemeinen Pläne zur Verfügung steht.

Stattdessen teilt die Sparkasse mit, dass Kunden „eine angemessene Zeit“ zur Bargeld-Entnahme zur Verfügung. „Nach vollständiger Leerung des Fachs schließt es sich unmittelbar wieder“, schreibt die Sparkasse. „Wenn Geld im Ausgabefach verbleibt wird es wieder eingezogen, gesondert geprüft und nach kurzer Zeit dem Konto wiedergutgeschrieben.“