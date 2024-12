Sparkasse, Deutsche Post, Deutschlandticket und Co.: Das ändert sich ab 2025

„In meinem Kopf ist eine Achterbahn. (Uh-oh, oh oh). Gefühle außer Plan“, trällert Schlagerstar Helene Fischer (40) jedes Jahr fröhlich auf den Bühnen dieser Welt. Doch nicht nur ihre Auftritte bringen die Welt vieler Fans ins Wanken, auch die Neuerungen für das Jahr 2025 könnten für Wirbel sorgen.

Denn das neue Jahr überrascht mit einigen Veränderungen, die auch viele Menschen betreffen. Bist du auch betroffen?

2025: XXL-Veränderungen betreffen zahlreiche Bürger

Eine gute Nachricht vorweg: 2025 – genauer gesagt ab dem 1. Januar – steigt der Mindestlohn, und nicht nur das! In Zahlen? Ganze 12,82 Euro gibt es dann (mindestens) pro Stunde. Und auch Rentner dürfen sich ab dem 1. Juli über höhere Bezüge freuen – rund 3,5 Prozent mehr Geld soll es geben.

Dagegen soll das Elterngeld gekürzt werden. Es soll nur noch Paaren zustehen, deren zu versteuerndes Jahreseinkommen 175.000 Euro nicht übersteigt. Diese neue Grenze gilt, wenn das Kind ab dem 1. April geboren wird. Auch für getrennt lebende Paare gibt es eine Änderung:

Wer als Vater oder Mutter getrennt lebt, muss 2025 kaum mehr Unterhalt für seine Kinder zahlen als bisher – außer für Studierende. Der Mindestunterhalt für minderjährige Kinder beträgt ab dem neuen Jahr bis zum sechsten Geburtstag 482 Euro statt bisher 480 Euro.

Für die Zeit vom sechsten bis zum zwölften Geburtstag 554 Euro statt bisher 551 Euro und vom 12. bis zum 18. Geburtstag 649 Euro statt bisher 645 Euro monatlich. Für volljährige Kinder sind mindestens 693 Euro (statt bisher 689 Euro) zu zahlen. Der Bedarfssatz von Studierenden steigt hingegen von 930 auf 990 Euro pro Monat.

Sparkasse, Deutsche Post & Deutschlandticket: 2025 ändert sich vieles

Und genau solche Überweisungen oder auch andere könnten ab dem 9. Oktober 2025 flächendeckend in Echtzeit (!) überwiesen werden – zumindest innerhalb des Euroraums. Und genau diese dürfen auch nicht teurer sein als andere Überweisungen. (⇾ wir berichteten bereits). Logisch, dass sich zahlreiche Sparkassen-, ING- und Volksbank-Kunden darüber freuen werden.

Doch wie sollte es anders sein, kommen auch im kommenden Jahr zahlreiche Verteuerungen auf die Bürger zu. Allen voran das Briefporto, was das in Zahlen bedeutet? Das erfährst du HIER. Aber nicht nur Briefe werden laut „rp-online“ teurer, sondern auch das Deutschlandticket und das nicht zu knapp. So wird es ab 2025 satte 58 Euro kosten – doch es gibt eine Alternative. HIER kannst du lesen, welche das ist.

Aber nicht nur das: Auch Urlauber können sich freuen, denn wenn der Reisepass oder auch der Personalausweis abläuft, muss man nicht mehr zum Bürgeramt laufen oder gar zur Schere greifen. Vielmehr kann man ihn jetzt digital abgeben. (⇾ wir haben bereits berichtet)

Viele Veränderungen, da wird das Leben zum absoluten „Abenteuerland“, wie PUR so oft singt. In diesem Sinne: „Komm mit mir ins Abenteuerland. Und tu’s auf deine Weise“ – schließlich kann man sich nach und nach an die vielen Umstellungen gewöhnen.