Sparkasse: Ekel-Alarm! Was Kunden beim Geldabheben entdecken, ist widerlich

Dieser Vorfall in einer Sparkasse stinkt zum Himmel! Was Kunden beim Geldabheben entdeckten, ist im wahrsten Sinne des Wortes für den Allerwertesten.

Ekel-Fund in einem SB-Center bei der Sparkasse Braunschweig. Wie unser Partnerportal „News38“ berichtet, wurde in einer Filiale menschlicher Kot gefunden. Ein Unbekannter hatte die Sparkasse wohl mit einer Toilette verwechselt – und einfach sein Geschäft dort verrichtet. Immerhin hatte er sogar an das Papier gedacht.

Sparkassen-Sprecherin äußert sich

Auch, wenn an dieser Stelle gesagt sein muss, dass die Sparkasse nichts für das Fehlverhalten einzelner Personen kann – für Kunden der Sparkasse war das Ganze natürlich alles andere als angenehm.

„Verschmutzungen und Vandalismus kommen vor, allerdings selten“, sagt eine Sprecherin der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) gegenüber „News38“. Verschmutzungen würden dabei überwiegen. Reinigungsteams sind deswegen häufig im Einsatz. „Wenn wir in einer Filiale wiederholte Vorfälle verzeichnen, gehen wir der Sache nach“, sagt die Sprecherin weiterhin.

Das solltest du bei solchen Vorfällen tun

Das SB-Center in Braunschweig hat am Wochenende Tag und Nacht auf. Wäre es dann nicht sinnvoll, Kunden nur noch per Karten-Check-in herein kommen zu lassen? Viele andere Banken handhaben das so. „Wir haben uns grundsätzlich gegen den Einsatz von Eingangsterminals entschieden, da wir in der Vergangenheit festgestellt haben, dass dies kein zuverlässiger Schutz gegen unbefugtes Betreten ist. Derzeit gibt es für uns auch keinen Anlass, unsere Strategie zu ändern“, betont die Sprecherin weiterhin.

Wenn du einen solchen Ekel-Vorfall wie den in Braunschweig beobachtet hast, dann solltest du das bestenfalls direkt melden. „Am besten ist ein Anruf unter 0531/4873010. Unser Kundenservice Center gibt die Information bei uns im Haus an die zuständigen Mitarbeitenden weiter“, sagt die Sparkassen-Sprecherin.

