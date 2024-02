Sparkasse: Bargeld im Automat vergessen – DAS musst du unbedingt beachten

In Deutschland lieben viele Menschen noch ihr Bargeld. Sei es reine Gewohnheit oder die Sorge vor fehlendem Datenschutz bei Kartenzahlung – der Deutsche hat gerne Scheine und Münzen im Portemonnaie.

Doch was, wenn man sich eine größere Bargeld-Summe am Geldautomaten der Sparkasse abbucht, und im Stress nicht alle Scheine aus dem Fach nimmt? Das Geld ist ja abgebucht, wäre im schlimmsten Fall unwiederbringlich weg.

Die Sparkasse erklärt ihren Kunden, wie sie sich in diesem Fall verhalten müssen.

Sparkasse: Bargeld im Automat liegen lassen

Laut Sparkasse hat man im Durchschnitt 20 bis 30 Sekunden Zeit, um sein Bargeld aus dem Automaten zu entnehmen. Erst dann schließt sich das Fach wieder. Wem diese Zeit aus welchem Grund auch immer nicht reicht, der erlebt erst einmal einen Schock!

ABER: „Seien Sie beruhigt, Ihr Geld muss nicht für immer verloren sein“, heißt es auf der Website der Bank. Doch wie bekommt man seine Kohle wieder zurück?

Die Sparkasse erklärt: Die Geldautomaten protokollieren jeden Buchungsvorgang ganz genau – und ordnen die entsprechend ausgegebene Bargeldmenge den jeweiligen Konten zu. Heißt: Die Sparkasse kann anhand der Automatendaten nachvollziehen, wenn ein abgehobener Betrag nicht vollständig in Bargeldform aus dem Automaten genommen wurde.

Mehr News:

Im Bestfall überweist die Sparkasse in diesem Fall den Betrag automatisch wieder auf dein Konto zurück. Dennoch rät das Geldinstitut, in einem solchen Fall sicherheitshalber trotzdem umgehend bei der Sparkasse durchzuklingeln und genau anzugeben, wo, wann und wieviel Geld im Automat liegen geblieben ist. Dann kannst du eine Rücküberweisung anfordern.

DAS könnte zum Problem werden

Richtig problematisch wird es erst, wenn man in aller Eile dem Geldautomat den Rücken kehrt – und es somit Dieben ermöglicht, in den 20 bis 30 Sekunden, die das Geldfach geöffnet ist, zuzugreifen und die liegengebliebenen Scheine an sich zu nehmen.

Denn dann registriert der Automat den abgehobenen Bargeldbetrag als vollständig entnommen – und vermerkt keine Fehlsumme. Hier solltest du dich auf jeden Fall sofort bei der Sparkasse melden und die wichtigsten Infos durchgeben. Und weil Diebstahl nun mal eine Straftat ist, kann man auch mit gutem Gewissen die Polizei informieren.

Sollte der Dieb nach seiner Tat noch selbst den Automat genutzt haben, kann die Sparkasse ihn über seine Buchungsaktivität womöglich identifizieren. Auch die Videoüberwachung, die es in vielen Filialen gibt, kann hierbei hilfreich sein.