Sparkasse: Neuerung beim Bezahlen – was auf Kunden jetzt zukommt

Kunden der Sparkasse können sich auf einige Neuerungen gefasst machen. Diese betreffen vor allem jene Kunden, die Zahlungen regelmäßig mittels der App erledigen.

Hintergrund: Die Sparkasse hat ihre App einem großen Update unterzogen. Dieses Update bringt einige neue Features mit sich.

So ist es Kunden demnächst möglich, in der App einen Inkognito-Modus zu aktivieren. Dieser sorgt dafür, dass sensible Daten wie der aktuelle Kontostand nicht angezeigt werden, während man eine Zahlung vornimmt oder eine Überweisung in Auftrag gibt. Dadurch wird die Privatsphäre des Nutzers besser vor unerwünschten Blicken geschützt.

Sparkassen-Kunden können den Inkognito-Modus ganz einfach mithilfe eines Symbols aktivieren, das sich in der App oben links im Bildschirm befindet.

Auch interessant: Sparkassen-Kunde blickt auf Kontoauszug – die Zahlen machen fassungslos: „Geht’s denen noch gut?“

Konto-Eröffnung in App möglich

Außerdem bietet die überarbeitete Sparkassen-App die Möglichkeit, dass Kunden direkt in der App ein neues Konto eröffnen können. Wenn man sich für ein Kontomodell entschieden hat, kann man sein Sparkassen-Konto über einen Direkt-Link in der App eröffnen. In der App hat man direkt Zugriff auf das neue Konto, das ebenfalls sofort mit der S-pushTAN-Funktion verbunden ist.

Darüber hinaus nahmen die Entwickler ein wenig Kosmetik vor. So wurde der beliebte Darkmode verbessert, indem der Kontrast nun höher ist. Die wichtigsten Icons werden deutlicher hervorgehoben, und die gesamte Performance der App wurde optimiert.

Sparkasse muss Warnung aussprechen

Die Sparkasse musste sich zuletzt aus einem schockierenden Grund an seine Kunden wenden. Betrüger versuchen immer wieder, an sensible Daten der Bankkunden zu gelangen. Dabei werden die Maschen der Kriminellen immer perfider.

Während die meisten Menschen mittlerweile längst vom Enkeltrick gehört haben, werden die Betrüger immer kreativer, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Was die Sparkasse ihren Kunden jetzt rät, erfährst du HIER.