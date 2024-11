Sparkasse: Kunden nach Trump-Sieg in Sorge – welche Konsequenzen ihnen drohen

Der Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA war das beherrschende Nachrichtenthema der vergangenen Tage – neben dem Ampel-Aus hierzulande. Nun teilt die Sparkasse mit: Die Rückkehr des Republikaners ins Weiße Haus hat auch Folgen für einige ihrer Kunden.

Müssen Kunden der Sparkasse etwa demnächst um ihr Geld bangen? Und welche Kunden sind davon betroffen? Eins nach dem anderen.

Sparkasse und die Folgen der US-Wahl

Eine erste Reaktion der internationalen Finanzmärkte auf das Ergebnis der US-Wahl war am Morgen danach bereits zu erkennen. Kaum stand der Sieg von Donald Trump am Mittwochmorgen deutscher Zeit fest, da zeigten die Börsenbarometer dieser Welt sich extrem volatil. Aktien in den USA, in Deutschland oder in Japan verzeichneten mitunter große Kursgewinne, während die Börse ein China zunächst Verluste verbuchen musste.

Solche Schwankungen unmittelbar nach einer Wahl sind üblich und sollten keine seriöse Prognose für weitere Kursentwicklungen in den kommenden vier Jahren mit Trump als US-Präsident darstellen. Ganz im Gegenteil: Viel eher sollten deutsche Anleger sich warm anziehen, warnt die Sparkasse.

Sparkasse warnt Kunden

„Trumps America-First-Politik und mögliche Handelskonflikte könnten ausländische Märkte, insbesondere Schwellenländer und Europa, belasten“, teilt die Sparkasse mit: „Daher sollten Anlegerinnen und Anleger die internationale Streuung ihrer Anlagen überprüfen.“

Trumps chaotische erste Amtszeit hat gezeigt, dass niemand erahnen kann, was unter der Präsidentschaft des Republikaners passieren wird. Fakt ist jedoch: Der 78-Jährige hat immer wieder betont, dass er mit dem Ausland – speziell mit der EU – keine Handelskonflikte scheuen wird. Donald Trump will voll und ganz auf Protektionismus setzen.

Deutsche Anleger müssen aufpassen

Ob er Amerika damit tatsächlich „great again“ macht, wirkt äußerst unwahrscheinlich. Viel eher wird Trump durch hohe Einfuhrzölle die Inflation in seinem Land vermutlich in die Höhe schießen lassen.

Deutschen Anlegern – auch jenen bei der Sparkasse – stehen also herausfordernde Zeiten bevor.