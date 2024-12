Sparkasse gibt Kunden Tipps für 2025 – so können sie bares Geld sparen

Das Jahr 2024 neigt sich langsam dem Ende zu. Daher blicken viele Menschen auf das vergangene Jahr zurück, doch einige richten ihren Blick auch auf das kommende. Die Sparkasse hat jetzt Empfehlungen an ihre Kunden preisgegeben. Das solltest du 2025 mit deinem Geld tun…

Die Möglichkeiten, was mit dem Geld getan werden kann, sind scheinbar grenzenlos. Daher hat die Sparkasse für 2025 sechs Investmentstrategien zusammengefasst, von denen Anleger profitieren sollen. Die Devise dabei: „Setzen Sie auf Streuung und Qualität“.

Sparkasse: Sechs Tipps für 2025

Zunächst setzt die Sparkasse auf Fonds. Insbesondere Mischfonds „werden auch 2025 wichtige Vorteile ausspielen können“, heißt es. Anleger können von der breiten Streuung von zum Beispiel Aktien- oder Immobilienfonds profitieren oder auf vielversprechende Themenfonds (wie Digitalisierung oder Gesundheit) setzen.

Insbesondere bei den Aktien kommt der Leitsatz „Streuung und Qualität“ zugute. Die Sparkasse empfiehlt eine Mischung aus Quality Investing und globaler Diversifizierung. Die Qualitätsaktien europäischer Small Caps bieten beispielsweise ein positives Chance-Risiko-Verhältnis. Aber auch global breit gestreute Aktien können zu deinem Profit beitragen. Dabei solltest du vor allem auf asiatische Schwellenländer achten.

Wie auch im letzten Jahr solltest du auch 2025 von Anleihen profitieren. Die Sparkasse empfiehlt die Geldanlage in Anleihen gleich aus drei Gründen: Erstens schwanken Anleihen weniger als Aktien und sorgen damit für mehr Stabilität im Portfolio. Außerdem bieten sichere Staatsanleihen wieder Renditen von über 2 Prozent und „drittens erwarten Experten eine weitere Normalisierung der Zinskurve, bei der langfristige Zinssätze höher sind als kurzfristige“, was zusätzliche Chancen bietet.

Gold, Immobilien und Kryptowährung

Die nächste Empfehlung der Sparkasse ist, ein wenig Stabilität durch Gold zu gewährleisten. Schon 2024 hat der Preis für Gold im Jahresvergleich um ca. 40 Prozent auf zeitweise über 2.750 US-Dollar pro Unze zugelegt. „Für 2025 erwarten Analysten einen Anstieg des Goldpreises in Richtung 3.000 US-Dollar“. Die Sparkasse erinnert an die Tradition, „dass eine Beimischung von fünf bis zehn Prozent des Gesamtvermögens in Gold sinnvoll ist“.

Bei der Investition in Immobilien rät die Sparkasse, selektiv vorzugehen. „Nachdem seit 2022 die steigenden Zinsen dem Immobilienmarkt deutlich zugesetzt hatten, kommen nun die wieder gesunkenen Zinsen am Markt langsam an. Nach der Marktkorrektur bieten sich attraktive Einstiegsmöglichkeiten, auf deren Basis für die kommenden Jahre gute Renditen zu erwarten sind“, heißt es. Privatanleger könnten davon über Immobilienfonds profitieren, „ohne direkt eine eigene Immobilie erwerben zu müssen“.

Der letzte Tipp, den die Sparkasse ihren Kunden gibt, ist die Kryptowährung, denn „gerade der Bitcoin, aber auch andere Kryptowährungen erzielen zurzeit hohe Wertzuwächse“. Trotzdem ist Vorsicht geraten: Die virtuellen Zahlungsmittel sind hochspekulativ und gelten als regelrechte Wundertüte. Die Währung kann dich also genauso schnell in den Ruin treiben wie reich machen. Deswegen solltest du hier nur kleine Beiträge investieren und auf keinen Fall Geld, das du für den Alltag brauchst, in die Krypto-Anlagen stecken!