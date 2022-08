Sparkasse mit gravierender Änderung bei Online-Banking – das müssen Kunden jetzt wissen

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Kunden der Sparkasse müssen sich umstellen!

Nicht erst seit der Corona-Pandemie erfreut sich Online- und Mobile-Banking in Deutschland großer Beliebtheit. Wer allerdings seine Finanzgeschäfte im Netz bei der Sparkasse abwickelt, wird bald einige Veränderungen feststellen.

Sparkasse baut Mobile-Banking-App um

Denn bei der Sparkasse hält sukzessive das „Neue Online Banking“ Einzug. Ende Juni 2022 hatten bereits 15 Sparkassen ihr Online-System entsprechend umgestellt – das betraf mehr als 1,9 Millionen Kunden. Bis zum Jahresende sollen alle (!) anderen Sparkassen folgen.

Das ist die Sparkasse:

Sparkasse organisiert durch den Dachverband DSGV e.V. (Deutscher Sparkassen- und Giroverband)

Verbund von Sparkassen, öffentlichen Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistern

Mehr als 200.000 Mitarbeiter

über 12.000 Geschäftsstellen und mehr als 375 Institute (2021)

Dabei baut die Sparkasse ihre App maßgeblich um. Doch um was für Änderungen geht es hierbei?

Sparkasse: Kunden müssen sich auf Änderungen einstellen

Laut „Springer Professional“ war es ein wesentliches Ziel, ein moderneres, einheitlicheres und verbessertes Nutzererlebnis zu schaffen, das die Bedürfnisse aller Generationen treffe.

Heißt im Klartext: Eine verbesserte Ordnungsstruktur in der App, vereinheitlichte Designsprache zwischen Online-Banking via App oder am Desktop-PC sowie eine nutzerfreundlichere Gestaltung (bessere Lesbarkeit, größere Klick- und Touchflächen).

Zusätzlich sollen neue Funktionen wie Limitänderungen bei Überweisungen eingeführt werden. (at)