Sparkasse, Deutsche Bank und Co: Achtung! DAS musst du jetzt beim Geld abheben beachten

Anstatt mit Bargeld zu bezahlen, greifen viele Kunden der Sparkasse, Deutschen Bank und Co. mittlerweile lieber zur EC-Karte – vermehrt seit der Corona-Pandemie.

Aber ganz ohne Bargeld kommen die Deutschen dann doch nicht aus. Nicht zuletzt, weil immer wieder von heftigen Betrugsmaschen gesprochen wird. Was wiederum zu der Frage führt: Was ist wirklich sicherer bei Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Geld abheben oder einfach mit der Karte zahlen?

Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: EC-Karte oder Bargeld?

Die Leiterin vom Sicherheitsmanagement von Zahlungskarten beim Unternehmen Euro Kartensysteme, Margit Schneider, erklärt, dass das Geldabheben in Deutschland generell sicher sei. In den letzten 13 Jahren habe sich die Sicherheit an den damals noch rund 60.000 Geldautomaten stark verbessert.

Das ist die Sparkasse:

Sparkasse organisiert durch den Dachverband DSGV e.V. (Deutscher Sparkassen- und Giroverband)

Verbund von Sparkassen, öffentlichen Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistern

Mehr als 200.000 Mitarbeiter

über 12.000 Geschäftsstellen und mehr als 375 Institute (2021)

Neben der Verbesserung der Bankkarten gelten auch die Videoüberwachung, die mechanische Sicherung am Geldautomaten, die Einbruchmeldesysteme, die Vernebelungstechnik oder die Farbpatronen als Sicherheitsgaranten. Welche Technik inwiefern eingesetzt werde, hinge vom jeweiligen Standort ab.

Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Vorsicht beim Geldabheben! (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Fotostand | Fotostand / K. Schmitt

Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Kein Unterschied zwischen Abheben am Automaten oder Bezahlen an der Kasse

Schneider betone ebenfalls, dass es innerhalb der Bundesrepublik keinen Unterschied mache, ob man das Geld nun am Automaten abbuche oder im Supermarkt mit der Karte zahle. Im Ausland sei es jedoch wichtig eine Sprache am Geldautomaten zu wählen, die man sicher verstehe.

Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Schneider rät keine „Hilfe“ von Fremden beim Geldabheben anzunehmen

Wer sich beim Geldabheben dennoch schützen wolle, der solle bei der Eingabe des Pins die Hand bedecken und sich nicht in Gespräche verwickeln lassen geschweige denn „Hilfe“ annehmen. Sollte der Automat im Moment des Abhebens merkwürdig reagieren, so soll man den Vorgang abbrechen. Wird die Karte einbehalten, hilft es den Sperr-Notruf 116 116 zu wählen. (ali)

Bei der Sparkasse, Postbank und Co steht eine große Änderung bei der EC-Karte an: Diese soll künftig im Onlinebezahlverfahren Giropay hinterlegt werden können.

Sparkasse: Kunden aufgepasst! DIESER Service wird abgeschaltet

Viele Kunden der Sparkasse sind mittlerweile aufs Online-Banking umgestiegen. Doch auf sie kommt schon bald eine große Veränderung zu. (Hier die Einzelheiten)