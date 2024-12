Touristen wollen sich auf Skiurlaub vorbereiten – sie bleiben entsetzt zurück

Die Ferien rücken näher und die Vorfreude auf den Ski-Urlaub steigt. Touristen, die jedoch ihren Winter-Urlaub planen, können es bei diesen hohen Preisen kaum fassen. Insbesondere für Skianfänger kann der Urlaub sehr schnell zu einem teuren Vergnügen werden.

Im Ski-Urlaub kann sich nicht jeder Tourist direkt auf die Piste begeben. Für Anfänger ist der Besuch eines Skikurses für den Einstieg unausweichlich. Jedoch lässt der Besuch dieser Kurse die Kosten für den Urlaub deutlich in die Höhe steigen.

Ski-Kurse kosten im Durchschnitt 180 Euro pro Tag

Die Reiseplattform „HolidayCheck“ hat das Angebot und die Preise von rund 2.070 Kursen in Europa ermittelt und miteinander verglichen. Das Ergebnis: Im Durchschnitt zahlen Anfänger rund 180 Euro pro Tag, um sich das Skifahren beibringen zu lassen. Dadurch kann der Skiurlaub sehr schnell richtig teuer werden.

Wer einen Kurs besuchen möchte, sollte seinen Ski-Urlaub besser nicht in der Schweiz planen, denn dort sind die Preise am höchsten. Am teuersten sind Kurse in Schwyz mit durchschnittlich 403 Euro pro Tag. Wenn man seinen Kurs in dieser malerischen Landschaft bestreiten möchte, muss man wohl auch dafür zahlen.

In Espace Killy kostet ein Ski-Kurs durchschnittlich 364 Euro pro Tag. Wer jedoch einen privaten Skikurs bevorzugt, muss mit Gebühren von 610 pro Tag rechnen. Ein privater Ski-Kurs an der Zugspitze, also der höchste Berg in Deutschland, kostet dagegen 362 Euro pro Tag. Im Skigebiet Andermatt-Sedrun-Disentis zahlt man 344 Euro und in Villars-Gryon 339 Euro.

Ski-Urlaub: Große Auswahl an Kursen in Wallis

Im Gegensatz zu der Schweiz sind die Kosten für Ski-Kurse in Frankreich deutlich erschwinglicher. Für Anfänger ist ein Ski-Urlaub in Savoie und Massif Central zu empfehlen, denn dort kosten Gruppenkurse nur 23 bis 24 Euro pro Tag. In Pyrénées-Orientales zahlen Anfänger durchschnittlich 29 Euro und in Les Deux Alpes in Isère 35 Euro. Wer übrigens seinen Ski-Kurs in Deutschland absolvieren möchte, dem ist das Erzgebirge zu empfehlen. Dort kosten die Kurse nämlich im Durchschnitt nur 33 Euro.

Die meisten Angebote von Kursen findet man übrigens im Ski-Urlaub in Wallis, wie „HolidayCheck“ berichtet. Dort gibt es mit 62 verschiedenen Kursen eine große Auswahl, die sich nicht nur an Anfänger richtet, sondern auch an bereits erfahrene Skifahrer. Wenn man jedoch plant, im Skiurlaub einen Kurs zu besuchen, sollte man vielleicht etwas mehr Budget für seine Reise einplanen.