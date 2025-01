Masern-Vorfall in beliebtem Ski-Gebiet – Gesundheitsbehörde schlägt nun Alarm

Nun ist wieder die perfekte Jahreszeit gekommen, um sich die Skier unter die Füße zu klemmen und die Pisten bei einem traumhaften Blick auf die verschneiten Berggipfel runterzufahren. Besonders rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel kommt es in den Skigebieten zu einem großen Andrang.

Da wird es schon mal schnell voll auf den Pisten und in den Almhütten. Für manche Winterfans könnte sich das nun rächen, denn in einem beliebten Skigebiet kam es zu einem Masern-Vorfall. Eine Gesundheitsbehörde schlägt nun Alarm und gibt eine dringende Warnung aus.

Masern-Alarm in beliebtem Skigebiet

Wie die Bezirkshauptmannschaft Gmunden aus Österreich nun informiert, befand sich am 27. Dezember 2024 „eine unwissentlich infizierte und zwischenzeitlich an Masern erkrankte Person in Gosau in der Skiregion Dachstein West“. Diese Person habe sich gegen 13 Uhr in der „Sonnenalm“ auf der Zwieselalm aufgehalten. Da Masern eine hochansteckende Viruserkrankung ist, die durch Tröpfcheninfektion wie Niesen oder Husten übertragen wird, hat die Behörde nun Alarm geschlagen.

Personen, die sich am genannten Ort zu besagter Zeit ebenfalls aufgehalten haben, sollten dringend „ihren Gesundheitszustand beobachten sowie ihren Masernimpfstatus kontrollieren und gegebenenfalls aktualisieren.“ Entwarnung gilt für alle mit zwei Masern-Mumps-Röteln-Impfungen oder Menschen, die bereits eine Masern-Erkrankung hinter sich hatten.

DAS solltest du tun

„Sollten bis zum 16.01.2025 – 21 Tage nach Kontakt – Krankheitszeichen wie hohes Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Bindehautentzündung sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum auftreten, sollte umgehend die hausärztliche Ordination telefonisch mit Hinweis auf einen möglichen Masernkontakt verständigt und der Kontakt zu anderen Personen gemieden werden“, so der fachliche Rat.

Neben den grippeähnlichen Symptomen ist der meist im Gesicht beginnende und über den ganzen Körper verteilende Hautausschlag charakteristisch für die Krankheit. Besonders kleine Kinder und immungeschwächte Personen sind gefährdet und sollten bei ersten Anzeichen einen Arzt aufsuchen.