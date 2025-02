Beliebter Ski-Ort dreht nicht nur reihenweise Touristen den Magen um – „Mehrmals übergeben“

Ein Ski-Urlaub ist für Reiseliebhaber ein absolutes Highlight. Vor Ort können sie Ski- und Snowboardfahren, die Natur erkunden, entspannen oder auf Events gehen. In Vikersund in Norwegen findet bald sogar die Raw Air 2025 statt. Sie ist eine Skisprung-Wettkampfserie, die Teil des Skisprung-Weltcups ist.

Aktuell herrscht in dem beliebten Ski-Ort allerdings schlechte Stimmung statt Vorfreude. Denn dort drehen sich aktuell reihenweise Mägen um, wie die „Bild“ berichtet.

Einwohner eines Ski-Orts „mehrmals übergeben“

Grund für das Unwohlsein der Menschen soll ein unangenehmer Geruch im beliebten Ski-Ort sein. Einwohner sind der Meinung, es rieche „nach verwesenden Leichen“. Dem norwegischen Radiosender „NRK“ beschreibt eine Rentnerin die Situation wie folgt: „Ich dachte, es wäre eine tote Maus im Auto.“

Nachdem sie ausstieg, wurde es aber nicht besser: „Ich habe mich auf dem Parkplatz mehrmals übergeben“, berichtet sie weiter. Für Touristen könnte ein Besuch also äußerst enttäuschend werden. Doch was ist eigentlich der Grund für den Gestank in dem Ski-Ort?

Gestank in Vikersund: Das ist der Grund

Der Gestank im Ski-Ort kommt von einem drei Kilometer entfernten Feld. Dort sollen nach Angaben von „NRK“ etwa 800 Tonnen Klärschlamm aufgeschüttet worden sein. Der Schlamm ist zwar gut für den Boden, aber auch für den fiesen Gestank verantwortlich.

Dabei rieche er sonst wohl nicht so intensiv. „Wir wissen nicht genau warum, aber wir glauben, dass es mit dem Wetter, dem Wind und der Windrichtung zusammenhängt“, erklärt eine Mitarbeiterin der Gemeinde. Bewohner und Touristen müssen jetzt also besonders stark sein.