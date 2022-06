Sex: Hilflose Männer rufen Polizei – weil Mitfahrerinnen es auf der Rückbank wild treiben

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Als zwei Männer zwei Frauen per Anhalter mitnahmen, haben sie wohl alles erwartet – außer Sex auf der Rückbank.

Doch genau so war es! Die Mitfahrerinnen hatten so wilden Sex auf der Rückbank, dass selbst die Polizei eingreift. DAS ist die skurrile Geschichte.

Sex auf der Rückbank: Wilder als die Polizei erlaubt

Im bayrischen Ansbach wird es heiß. Nicht nur auf dem Thermometer, sondern anscheinend auch auf der Autobahn. Aber von vorne: Zwei 18-Jährige hatten an der Autobahn zwei Frauen, jeweils 26 und 28 Jahre alt mittgenommen. Als sie im Auto saßen, haben diese erstmal den Alkohol gezückt und sich betrunken, wie die Polizei bestätigt

Zwei Männer nehmen zwei Frauen im Auto mit. Als diese allerdings anfangen wilden Sex zu haben, wird es verrückt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Doch es wird noch wilder: Die Damen zogen sich aus und gingen sich heftig an die Wäsche. Sie machten nicht nur rum, sondern forderten die jungen Männer auch auf bei ihrem Sexspiel mitzumachen. Einige würden dies als Traum eines jeden Mannes bezeichnen, doch „damit war das Männer-Duo offenbar überfordert“, meint die Polizei.

Sex: Hilflose Männer ruft Polizei wegen Frauen – diese finden DAS

Die Frauen schienen eine gute Zeit zu haben. Zu gut, denn an einem Rastplatz wendeten sich die Fahrer an einen Polizeistreife, die zufällig vor Ort war. Als die Beamten das Auto kontrollierte, fanden sie die beiden Frauen bei ihren wilden Sexspielen. So konnten sie die unangenehme Situation beenden.

Bei einer Durchsuchung kommt es allerdings noch dicker für die Frauen. Bei der 26-Jährigen aus Leipzig wurden einige Gramm Marihuana dabei. Ihr droht jetzt eine Anzeige. (ts)