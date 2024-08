Sex in Berlin: Bordell erfüllt wildeste Fantasien – doch das ist sogar hier tabu!

Hier wird der wildeste Sex in Berlin zur Realität! In der Hauptstadt gibt es das weltweit einzige immersive Puppen-Bordell. Kunden können in Friedrichshain ihre eigene „Wunschpuppe“ erstellen, ihr einen eigenen Charakter zuschneiden und mit ihr Sex haben. Das ist ganz im Sinne des Bordell-Gründers Philipp Fussenegger.

Denn so kann jeder Kunde und jede Kundin (auch die gibt es) seine oder ihre wilden Fantasien beim Sex im Berlin ausleben. Dennoch gibt es hier strikte Grenzen und klare Tabus! Darüber berichtet unser Partnerportal BERLIN LIVE.

Sex in Berlin: Bordell erfüllt wildeste Fantasien

Im „Cybrothel“ geht (fast) alles: Männer können mit Puppen Sex haben, sogar mit einem „Alien“ – einer Frau in roter oder blauer Hautfarbe. Frauen können sich eine Männerpuppe schnappen – oder ein Sex-Toy, das für zu Hause schlicht zu teuer ist oder das man nur schlecht verstecken kann. Dazu können die Puppen mit echter Stimme sprechen und so in die Rollen schlüpfen, die der Kunde wünscht.

Doch bei aller Fantasie und ausgelebter sexueller Freiheit: Es gibt auch im Puppen-Bordell rote Linien, die die Betreiber niemals überschreiten. Marketingmanagerin Lisa Hahn gegenüber BERLIN LIVE: „Wir haben hier Raum für Menschen, die sich und ihre Fantasien ungestört und anonym ausleben wollen. Die Puppen werden so bekleidet, wie es die Kunden wünschen. Doch wir werden niemals Pädophilie-, Inzest- oder Vergewaltigungs-Visionen umsetzen. Da sind wir raus!“

Sex in Berlin: Wer Lust auf Vergnügen mit einer Puppe hat, wird im „Cybrothel“ fündig. Foto: Cybrothel

DAS ist sogar hier tabu!

Alles, was illegal ist, habe hier keinen Platz, so Hahn weiter: „Wir handeln im legalen Spektrum. Krasse Gewaltfantasien, vor allem mit bleibenden körperlichen und psychischen Schäden, wollen wir nicht kultivieren!“

Was aber auch ab und gefragt ist: eine Session ohne Sex. Matthias Smetana, der auf KI im Puppen-Bordell spezialisiert ist, klärt auf: „Tatsächlich ist es so, dass jede elfte Session ganz ohne Sex daherkommt. Der Kunde will also nur reden. Auch das ist hier möglich.“ Genauso wie eben Sex mit einem Alien oder einem Frauenkörper mit Pferdekopf…

