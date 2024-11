CNN kürt weltweit schönste Weihnachtsmärkte – Deutschland-Entscheidung irritiert

Es ist soweit: Die ersten Weihnachtsmärkte in Deutschland eröffnen. Schon bald liegt überall wieder der Geruch von Glühwein, Lebkuchen und Co. in der Luft. Da bleibt nur die Frage, auf welchem Weihnachtsmarkt man das beliebte Getränk und das leckere Gebäck verköstigen möchte.

Praktischerweise wurden kürzlich erst die schönsten Weihnachtsmärkte gekürt. Und wie CNN verkündet, sind im weltweiten Vergleich sogar zwei in Deutschland dabei. Kein Wunder, schließlich feiern sie hier eine lange Tradition. Allerdings dürfte bei der Wahl der Vorzeigemärkte für Deutschland dem ein oder anderen die Entscheidung etwas irritieren.

Schönste Weihnachtsmärkte in Deutschland gekürt

CNN Travel hat sich auf der ganzen Welt umgesehen und für jedes Land den besten oder die zwei besten Weihnachtsmärkte herausgesucht. Für Deutschland fiel die Wahl offenbar auf den Christkindlmarkt in Nürnberg, der vom 29. November bis 24. Dezember offen hat, sowie der Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt in Berlin. Der eröffnet bereits vier Tage früher und bleibt bis zum 31. Dezember offen.

Überzeugen konnte der Nürnberger mit seiner Größe und über 200 Ständen, am Gendarmenmarkt hingegen gibt es ein buntes Abendprogramm und dort sind mehrere Konzerte geplant. Dennoch dürften sich viele deutsche Weihnachtsmarkt-Gänger über die Auswahl wundern. So gilt doch der Dresdener Striezelmarkt als Favorit hierzulande.

Schönste Weihnachtsmärkte in Europa

Wer sich jedoch mal etwas weiter rauswagen und einen Weihnachtsmarkt im Ausland besuchen möchte, den könnten die Favoriten in Europa womöglich interessieren. In den Nachbarländern wären da zum Beispiel der Christkindlmarkt in Wien (Österreich), der Baseler Weihnachtsmarkt (Schweiz), der Straßburger (Frankreich), der Brüsseler (Belgien) oder auch in Prag (Tschechien) am Altstädter Ring und auf dem Wenzelplatz.

Etwas weiter weg, aber dennoch erwähnenswert, haben es auch der Fira de Santa Llucia in Barcelona (Spanien), der Florenzer Weihnachtsmarkt (Italien) oder der in Zagreb (Kroatien) auf die Liste von CNN Travel geschafft. Im Norden konnten Tallin (Estland), Stockholm (Schweden) und der Tuomas-Markt in Helsinki (Finnland) überzeugen. Weitere „honorable mentions“ sind die Weihnachtsmärkte in Budapest (Ungarn) an der St. Stephans Basilika und am Vörösmarty Platz. Das Winterwunderland im Hydepark, London und der Markt in Edinburgh (Großbritannien), der Krakower (Polen) und der Weihnachtsmarkt in Bratislava (Slowakei) sind auch dabei.

Selbst in den USA werden Weihnachtsmärkte immer beliebter. So steht zum Beispiel der Christkindlmarkt in Chicago auf der Liste. Der ist sogar ans Nürnberger Original angelehnt. Auch im Ausland kommen Weihnachtsmarkt-Fans also auf ihre Kosten.