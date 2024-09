Schinkenstraße auf Mallorca im Ausnahmezustand – selbst Helmuts und Mitarbeiter machen große Augen

Sie ist die für Deutsche wohl berühmteste Straße Mallorcas: die Schinkenstraße am Ballermann. Hier befindet sich einer der Partytempel des deutschen Tourismus auf Mallorca schlechthin – nämlich der Bierkönig. Dass es in dieser Straße feuchtfröhlich, laut und wuselig zugeht, ist hier mehr als üblich.

Am Montag (23. September) fand in der Schinkenstraße jedoch ein besonderes Ereignis statt, dass es hier nur einmal im Jahr zu sehen gibt. Unsere Reporterin auf Mallorca war bei dem Spektakel vor Ort dabei.

Mallorca: Das passiert selbst hier nicht alle Tage

Gestartet hatte die Party an diesem Tag bereits um 11.11 Uhr im Et Dömsche, einem Kölner Lokal in der Bierstraße nahe der Playa de Palma auf Mallorca. 11.11 Uhr, viel Bier und viele Menschen gekleidet in den Farben rot und weiß. Wer hier eins und eins zusammenzählt, weiß schnell, was Sache ist: Es wird Karneval gefeiert!

Zwar bereits im September und nicht in Köln, sondern auf Mallorca. Doch das tut nichts zur Sache. Die meisten der Feierlustigen tun genau dies bereits seit vielen Jahren. Ob bei der traditionellen Party des „FC Merowinger“ – zu denen der Erfinder des Wortes „Ballermann“ gehört. Oder aber einfach an der Playa de Palma selbst. Die Kölsche Woche auf Mallorca – die immer in der zweiten Septemberwoche startet, ist längst zu den Kölsche Wochen geworden. Ihr langsames Ende findet sie dann im traditionellen „Rosenmontagsumzug“, in diesem Jahr am 23. September – einem Karnevalsumzug ganz nach Kölsche Art.

Bierstraße, Playa, Schinkenstraße

Nach den ersten paar Kölsch in der Bierstraße ging es für die Karnevalstruppe an den Ballermann 6. Dort feierte die Menge mit Bier in der Hand am Strand und sang gemeinsam zur lauten Musik aus einer mitgebrachten Box. Das Ganze wird bereits seit mehreren Jahren von einer Gruppe Solinger aus NRW organisiert.

Am 23. September fand in der Schinkenstraße auf Mallorca der traditionelle „Rosenmontagsumzug“ statt. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Typisch Karneval waren die Teilnehmer des Umzugs alle verkleidet. Hier zu sehen eine Gruppe Flamingos. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Zuvor feierte die Menge an der Playa de Palma am Ballermann 6 mit Bier und Musik. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Um 11.11 Uhr startete die Party an diesem Tag im „Et Dömsche“ in der Bierstraße. Foto: Privat/Marcus Aurelius

Um 17 Uhr dann der große Moment des Tages. Der Karnevalsumzug sammelte sich an der oberen Kreuzung beim Bierkönig und Bamboleo. Dann ging es durch die Schinkenstraße bis zur Playa de Palma. Rechts und links warteten viele Menschen bereits an der Seite und freuten sich auf den Umzug. Typisch Karneval warfen die verkleideten Teilnehmer Süßigkeiten, aber auch Quietscheentchen und Postkarten in die Menge.

Die Menge stimmte dabei immer wieder „Kölle Alaaf!“, den traditionellen Karnevalsruf des Kölner Karnevals an. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. Auch einige der vielen Straßenverkäufer – die hier sogenannten Helmuts – zückten ihr Handy und sangen teils mit.

Wie auch die vielen Zuschauer lauthals mitsangen und -tanzten. Manche Mitarbeiter aus den Lokalen kamen auf die Straßen – verfolgten und filmten das ganze Spektakel. Bei genauem Hinschauen konnte man auch das ein oder andere prominente Kölner Gesicht in der Menge entdecken.