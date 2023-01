Santiago de Chile: Grausamer Fund! Mitarbeiter entdecken zwei Tote in Flugzeug-Fahrwerk

Schreckliche Entdeckung in der Hauptstadt von Chile! Bei der Ankunft eines Flugzeugs in Santiago de Chile am Freitagabend (6. Januar) haben Mitarbeiter zwei Leichen im Fahrwerk einer kolumbianischen Maschine gefunden.

Wie die beiden blinden Passagiere da reingelangt sind, ist noch unbekannt – ebenso ihre Identität. Die Medien in Santiago de Chile berichten, dass es sich dabei um zwei junge Männer handeln soll.

Santiago de Chile: Zwei Tote in Flugzeug entdeckt

Die Leichen zweier blinder Passagiere wurden in dem Fahrwerk eines kolumbianischen Flugzeugs entdeckt. Die Passagiermaschine war von der chilenischen Hauptstadt aus nach Bogotá geflogen.

Zwei blinde Passagiere haben ihre Reise im Fahrwerk einer kolumbianischen Passagiermaschine nicht überlebt: Bei der Ankunft der Maschine am frühen Freitagabend auf dem Flughafen der kolumbianischen Hauptstadt entdeckten Mitarbeiter die beiden Leichen, wie die Fluggesellschaft Avianca am Samstag mitteilte. Die zuständigen kolumbianischen Behörden leiteten Ermittlungen ein.

Nationalität und Identität der beiden blinden Passagiere blieben zunächst unbekannt. Örtlichen Medienberichten zufolge handelte es sich um zwei junge Männer. (afp)