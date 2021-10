Italien: Flugzeug stürzt in Mailand in Bürogebäude – Feuerwehr spricht von acht Toten! „Verheerend“

Mailand. Schrecklicher Vorfall in Italien!

Ein Leichtflugzeug ist in Mailand (Italien) kurz nach dem Start abgestürzt und in ein leerstehendes Bürogebäude gekracht. Bei dem Unfall am Sonntag in Italien kamen nach ersten Feuerwehr-Angaben der Pilot, ein weiteres Crewmitglied und alle sechs Passagiere ums Leben.

Unter den Opfern sei auch ein Kind, so Medienberichte aus Italien.

Italien: Kleinflugzeug stürzt in Bürogebäude!

Der Touristenflieger ist vom Flughafen Mailand-Linate gestartet und auf dem Weg nach Olbia auf Sardinien nur wenige Kilometer später ins Bürogebäude gestürzt. Das Gebäude hat daraufhin Feuer gefangen und ist schwer beschädigt worden.

Laut Augenzeugen habe ein Motor der Maschine gebrannt, das Flugzeug sei im Sturzflug zu Boden gegangen, ohne dass Manöver ersichtlich gewesen sind.

Das Bürogebäude wurde durch den Aufprall des Flugzeugs und des Feuers völlig zerstört. Foto: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Carlo Cardinali von der Mailänder Feuerwehr sagte laut Nachrichtenagentur Ansa: „Der Aufprall war verheerend. Bislang konnten wir nur eine Leiche finden.“

Wegen Renovierungsarbeiten hätten sich im Gebäude keine Menschen aufgehalten. Der Grund für den Absturz war zunächst unklar. (jhe, mg mit dpa)