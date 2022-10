RTL verkündet „Bachelor in Paradise“-Teilnehmer – und einen kleinen Schock

Es geht wieder los. Am 3. November 2022 startet auf RTLs Streamingportal RTL Plus die neue Staffel von „Bachelor in Paradise“. Bereits zwei Wochen vor Start der Show hat RTL nun auch das Rätsel um die neuen Kandidatinnen und Kandidaten gelöst. Und mit einer Nachricht noch einen kleinen Schock bei den Fans ausgelöst.

Doch beginnen wir von vorne. Bei den Kandidatinnen und Kandidaten, die mit ihrem mal mehr, mal weniger überzeugenden Balzverhalten die Zuschauer begeistern sollen. Allen voran darf man da sicher „Bachelor in Paradise“-Wiederholungstäterin Jade Übach nennen.

RTL verkündet neue „Bachelor in Paradise“-Stars

Die kämpfte bereits 2019 um das Herz von Serkan Yavuz, der sich dann jedoch für Konkurrentin Carina Spack entschied. Eine Beziehung, die im öffentlichen Rosenkrieg endete. Naja, vielleicht läuft es ja dieses Mal besser.

Mit dabei ist auch Jana Maria Herz, die „Bachelor“-Finalistin von 2022 sagt von sich, dass sie Shopping-süchtig und ein echter Sportmuffel sei. Dafür könne sie aber Spagat. Na, wenn das nichts ist, liebe Männer.

Apropos Männer: Auch bei ihnen dürfen sich die Fans auf ein paar alte Bekannte freuen. Der 33-jährige Max Adrio beispielsweise kämpfte sich 2021 fast ins Herz von „Bachelorette“ Maxime, scheiterte dann aber im Finale. Mit dabei ist auch der Schweizer „Bachelorette“-Kandidat Danilo Sellaro. Er sagt von sich selbst, dass er schöne Lippen liebe und den Drang habe, sie anzufassen. Na, dann aber vorher Hände waschen – wir haben schließlich immer noch Corona.

Doch bei aller Vorfreude trübt eine Sache bei einigen Fans die Vorfreude auf die neue Staffel. So klingt die Ankündigung von RTL so, dass man erst einmal nicht plane, die Show auch im Free-TV laufen zu lassen. „Na toll, wieder nur online zum streamen“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Und eine andere fragt verzweifelt: „Warum denn nur auf RTL+?“