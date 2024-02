Hersfeld-Rotenburg / Hessen: 2-jähriger Georg wieder da ++ allein auf Landstraße entdeckt

Große Sorge herrschte im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (Hessen). Dort, in der kleinen Gemeinde Alheim, galt seit dem späten Sonntagnachmittag (4. Februar) ein kleiner Junge (2) als vermisst.

Jetzt die glückliche Nachricht: Der kleine Georg G. wurde am späten Sonntagabend entlang einer Landstraße aufgefunden.

Der Zweijährige war am Sonntag zuletzt um 16.45 Uhr im Bereich „Am Hüttenhof“ im Ortsteil Oberellenbach gesehen, teilte die Polizei Osthessen mit. Danach verlor sich seine Spur. Die Polizei hatte sich mit einer Beschreibung des vermissten Kindes an die Öffentlichkeit gewandt.

Georg ist wieder da

Nach einer ausgedehnten Suchaktion wurde der 2-Jährige zum Glück wohlbehalten wiedergefunden. Gegen 23.30 Uhr entdeckte man ihn entlang der Landstraße 3253 zwischen Sterkelshausen und dem Abzweig Beenhausen.

Er war zwar durchnässt und ein wenig unterkühlt, aber ansonsten geht es ihm gut. Nachdem ihn ein Arzt gründlich untersucht hatte, durfte er seine glückliche Familie wieder in die Arme schließen.

Rotenburg/Hessen: So wird Georg beschrieben

Nach Angaben der Polizei war der kleine Junge mit seinem Vater im Wald spazieren. In einem unbeobachteten Augenblick war das Kind plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Die Polizei suchte den Wald mit zahlreichen Kräften ab. Drohnen mit Wärmebild- und Nachtsichtkameras waren im Einsatz. Feuerwehr, DLRG und Freiwillige unterstützten bei der verzweifelten Suche in dem beschaulichen Dorf südlich von Kassel. Auch Spürhunde sind im Einsatz.

Nach Angaben der Angehörigen ist der kleine Junge etwa einen Meter groß. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine neongelbe Jacke mit blauen Streifen, eine dunkelgrüne Hose sowie blaue Gummistiefel. Die Polizei hatte sogar ein Foto des Jungen veröffentlicht.

