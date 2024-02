Karnevals-Horror in Kehl: Explosion auf Umzugswagen ++ Augenzeugen beschreiben schrecklichen Szenen

Dramatische Bilder bei einem Karnevals-Umzug am Sonntag (4. Februar) in Kehl (Baden-Württemberg). Bei dem lokalen Faschingsumzug ist nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr ein Wagen plötzlich in Feuer aufgegangen. Die Polizei spricht von einer Verpuffung.

Bei dem betroffenen Wagen handelte es sich um eine Gruppe, die mit einem Piratenschiff an dem Karnevals-Umzug teilgenommen hatten. Die Holzkonstruktion des Wagens ging innerhalb von Sekunden in Flammen auf. Nach ersten Informationen mussten sich Jecken mit einem Sprung vom Wagen vor den Flammen retten.

Karnevals-Unglück in Kehl: Schlimme Augenzeugen-Berichte

Augenzeugen zufolge sollen mehrere Menschen brennend von dem Wagen gestürzt sein, berichtet „Baden online“. Ein anderer Zeuge sagte der „Bild“: „Ich hörte einen gewaltigen Knall und lief nach draußen. Da sah ich den brennenden Wagen. Daneben lag ein Mann mit verbranntem Gesicht und verbrannten Händen.“

Mehr Aktuelles: Deutsche Bahn tagelang im Ausnahmezustand – Kunden platzt der Kragen: „Nicht euer Ernst, oder?“

Nach Angaben der Polizei sollen sich fünf Menschen durch den Brand und den Sprung von dem Karnevals-Wagen verletzt haben. Mindestens eine Person soll schwere Verletzungen davongetragen haben. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zum Ort des Geschehens, auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Videos in den sozialen Medien zeigen das Ausmaß der Katastrophe:

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Karnevals-Umzug abgebrochen

Wie es zu der Verpuffung kommen konnte, ist bislang unklar. Ersten Informationen zufolge, soll ein Aggregat explodiert sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache zu klären.

Mehr Themen:

Die Verantwortlichen haben den Karnevals-Umzug unter dem Eindruck der schrecklichen Szenen sofort abgebrochen.