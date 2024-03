Rossmann: Spartrick enthüllt! Auf diese Etiketten müssen Kunden unbedingt achten

Krasser Spartrick bei Rossmann! Die Drogeriekette gehört zu den beliebtesten Läden in ganz Deutschland, lockt täglich Tausende Kunden in die Filialen. Auch wenn die Preise ohnehin auf vergleichsweise niedrigen Niveau sind (das ist schließlich das Konzept von Drogerieketten) – hier und da ist man dann doch froh, wenn man weitere Euros sparen kann.

Auf Instagram geht jetzt ein entsprechender Tipp viral. Und der hat es echt in sich! Auf dem Account von „katswelt“ (über 62.000 Follower) postet die Influencerin ein Kurzvideo, wie sie bei Rossmann einkauft. So weit, so normal. Doch etwas ist anders als sonst…

Rossmann: Spartrick enthüllt!

Im Reel heißt es: „Oh mein Gott, habt ihr das gewusst? Kennt ihr schon den ‚grünen“ Mittwoch bei Rossmann? Jeden Mittwoch gibt es neue, extreme Rabatte! Einfach nach den grünen Schildern Ausschau halten. Meistens werden mittwochs neue grüne Schilder angebracht.“ Tatsächlich ist zu sehen, wie Rossmann-Produkte ein grünes Preisschild haben. Diese sind dann besonders reduziert!

Zum Beitrag schreibt die Erstellerin: „Lebe nur ich hinter dem Mond oder habt ihr das schon gewusst? Die grünen Etiketten bedeuten, dass die Produkte aus dem Verkauf gehen und daher die Reduzierung. Jeden Mittwoch gibt es immer neue grüne Schnapper!“ Es würde sich also lohnen, mittwochs in Rossmann zu gehen, um da den einen oder anderen nötigen Artikel günstiger zu kriegen.

Kunden müssen auf grüne Etiketten achten

Tatsächlich soll es sich laut Insidern bei grünen Etiketten um den Restbestand von bestimmten Artikeln handeln, die besonders schnell verkauft werden sollen. Sie nehmen nämlich wertvolle Verkaufsfläche ein. Daher ist der Preis für diese Artikel teilweise zwischen 50 und 75 Prozent reduziert.

Also, künftig heißt es umso mehr: Augen auf beim Rossmann-Kauf!