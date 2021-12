Rossmann: Corona-Plakat an Filiale verunsichert Kundin – Drogerie spricht Klartext

Die Corona-Krise beschäftigt erneut das öffentliche Leben in Deutschland. Nach dem Corona-Gipfel am Donnerstag sind viele Menschen verunsichert, was sie noch dürfen und was nicht.

So ging es auch Kunden vor einer Rossmann-Filiale. Dort hing ein Corona-Hinweis, der bei vielen für Verwirrung sorgte. Das Unternehmen bezog bereits Stellung.

Rossmann: „Klopapier nur noch an geimpfte oder genesene Personen“

Geimpft oder ungeimpft – das wird in Zukunft die Frage in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sein. Denn 2G im Einzelhandel und in einigen Freizeiteinrichtungen wird kommen. Ein Zettel vor einer Rossmann-Filiale zeigt einen angeblichen harten Umgang der Drogeriekette mit ungeimpften Kunden.

---------------

Das ist Rossmann:

die zweitgrößte Drogeriemarktkette Deutschlands

hat seinen Sitz in Burgwedel (Niedersachsen)

wurde 1972 vom damals 25-jährigen Dirk Roßmann als „Markt für Drogeriewaren“ in Hannover gegründet

verfügt in Deutschland über fast 2.200 Filialen mit rund 33.400 Mitarbeitern

hat auch Filialen in Albanien, Polen, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie im Kosovo und in der Türkei

---------------

„Sehr geehrte Kunden, ab sofort gilt in dieser Filiale: Ausgabe von Klopapier nur noch an geimpfte und genesene Personen! Vielen Dank für ihr Verständnis“, steht es auf einem Zettel mit Rossmann-Logo, der im Schaufenster klebt.

Eine Frau postet die Beobachtung auf der Facebook-Seite des Unternehmens. Dabei stellt sich raus, dass alles ganz anders ist.

Rossmann bezieht Stellung zu dubiosem Hinweis

„Dieses Plakat stammt nicht von uns und der Inhalt entspricht nicht der Wahrheit“, stellt das Facebook-Team von Rossmann direkt in einem Kommentar klar. „Es wurde bereits entfernt.“

---------

------------------

Also dürfen auch ungeimpfte Personen weiterhin bei Rossmann Klopapier kaufen. Ob Rossmann und dm von der bundesweit beschlossenen 2G-Regel betroffen sind, kannst du hier lesen. (kv)