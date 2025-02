Rossmann vs. dm – jetzt ist es amtlich

In Deutschland gibt es zahlreiche Drogeriemärkte. Zu den bekanntesten zählen dm und Rossmann. Beide bieten ihren Kunden ein großes Sortiment an: Von Haarprodukten über Make-up bis hin zu Pflege- und Gesundheitsartikeln ist alles dabei.

Auch Lebensmittel sind sowohl bei dm als auch bei Rossmann erhältlich. Ebenso wie Fotoautomaten, mit denen Kunden ihre liebsten Bilder ausdrucken können. Das Sortiment ist also grundsätzlich ziemlich ähnlich. Aber welcher Drogeriemarkt kommt besser an?

Rossmann oder dm? Ranking macht es amtlich

Die Rating- und Rankingagentur ServiceValue hat in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST die „Beliebtesten Familienunternehmen 2025“ gekürt. Dafür wurden zahlreiche Kunden online nach ihrer Zufriedenheit zu verschiedenen Unternehmen befragt. Insgesamt gab es 127.604 Urteile. Die Bewertung erfolgte mithilfe einer fünfstufigen Antwortskala von „ausgezeichnet“ über „sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“ bis „schlecht“. Im Anschluss wurde dann der Mittelwert berechnet.

+++ dm, Rossmann & Co.: Experten decken auf, was Kunden nicht wissen sollen +++

Ein Wert von 1 bedeutet in der Auswertung, dass Kunden ausgezeichnete Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht haben. Ein Wert von 5 spiegelt hingegen das genaue Gegenteil wider. Unter die Lupe genommen wurden zahlreiche Familienunternehmen ‒ darunter auch die Drogeriemärkte dm und Rossmann. Das Ranking zeigt: Ein Drogeriemarkt kommt bei Kunden besser an.

Drogeriemärkte im Vergleich: Das ist der Gewinner

Die Auswertung ergab demnach folgende Ergebnisse: Rossmann hat einen Mittelwert von 1,98 und dm einen von 1,99 erreicht.

Auch interessant:

Damit bekamen beide Unternehmen eine gute Bewertung von ihren Kunden. Rossmann kommt allerdings besser an und sichert sich im Konkurrenzkampf mit dm den Sieg ‒ wenn auch nur knapp. Ob das so bleibt oder ob sich dm in Zukunft durchsetzt, bleibt nun abzuwarten.