Rewe geht neue Wege – hier entsteht eine Filiale, wie es sie noch nie gab

Die „To Go“-Filialen von Rewe schießen in jüngerer Vergangenheit wie Pilze aus dem Boden. Seit dem Start 2011 hat Rewe schon über 900 solcher Filialen eröffnet. Das Ziel: schnelles und unkompliziertes Einkaufen mit frischen Snacks.

Die To-Go-Filialen von Rewe sind nicht nur an Aral-Tankstellen, sondern auch an stark besuchten Standorten wie Innenstädten, Bahnhöfen oder aber Flughäfen zu finden. Nun hat eine neue Filiale eröffnet – und sie hat einen ganz besonderen Twist.

Hier steht die neue Rewe To Go-Filiale

Das To-Go-Konzept ist vor allem für Reisende die erste Anlaufstelle. Der Einkauf läuft einfach und unkompliziert ab und oft ist man nach wenigen Minuten wieder aus dem Laden raus und hat einen frischen Snack dabei, der direkt verzehrt werden kann. Urlauber, die den Frankfurter Flughafen ansteuern, können sich jetzt freuen. Denn auch hier steht nun eine Rewe To Go-Filiale. Und das Beste: Sie hat rund um die Uhr geöffnet.

Der neue Rewe To Go-Standort am Frankfurter Flughafen soll ein Pilotprojekt sein, wie „aviation.direct“ berichtet. Denn die Filiale ist der erste kassenlose Supermarkt in einem deutschen Flughafen. 24/7 können Kunden den Laden betreten, die gewünschten Produkte aus dem Regal nehmen und anschließend den Laden verlassen. Doch wie funktioniert das Bezahlen?

Einkaufen ohne zu Bezahlen?

Natürlich musst du deine Produkte auch irgendwie bezahlen. Doch wie geht das? Was sich erst einmal ungewohnt anhört, ist eigentlich sehr simpel: Kameras und Sensoren, die in dem Rewe To Go am Frankfurter Flughafen angebracht sind, erfassen die aus den Regalen entnommenen Artikel nämlich. Die Abrechnung erfolgt im Anschluss automatisch über eine App oder die Kreditkarte.

Die neue Rewe To Go-Filiale soll rund 570 Produkte anbieten. Snacks, Getränke, frische Lebensmittel, aber auch Drogerie- und Reisebedarf können hier erworben werden. So schafft der Laden eine passende Auswahl für Reisende, die am Flughafen noch schnell etwas kaufen müssen.