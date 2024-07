Rewe sorgt für irre Szenen bei Taylor-Swift-Konzert in München – Fans trauen ihren Augen kaum

Wenn Taylor Swift nach Deutschland kommt, steht das ganze Land Kopf. Das haben die vergangenen Tage mehr als deutlich gezeigt. Bereits am 17., 18. und 19. Juli trat der Weltstar im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen auf und brachte die Stadt zum Beben. Ihre treuen Fans warteten teilweise stundenlang vor den Eingängen auf ihr Idol (mehr dazu hier >>>) und auch die sozialen Medien waren voll von Videos der mehrstündigen Bühnenshow von Taylor Swift.

Nach ihrem dreitägigen Aufenthalt im Ruhrpott besuchte der Popstar aus den Staaten für zwei Tage Hamburg, bevor sie nach München weiterreiste. Am ersten Show-Tag am Samstag (27. Juni) versetzte nicht nur die Sängerin ihre „Swifties“ in Staunen. Auch Rewe nutzte die Gunst der Stunde und startete eine besondere Aktion.

Rewe: Swifties in München blicken gen Himmel

Was ist das für eine ungewöhnliche Aktion? Während Taylor Swift am Samstagabend im Münchner Olympiapark auftritt, fliegt ein Flugzeug mit einem Schriftzug über die bayerische Landeshauptstadt. Nichts Geringeres als „Look what you made us do – Rewe“ ist darauf zu lesen. Eine Hommage an das beliebte Lied der Sängerin “Look what you made me do”. Da hat sich die Kölner Supermarkt-Kette doch glatt als Swiftie bekannt!

Nicht nur die Fans im Olympiastadion, sondern auch die zehntausenden Zaungäste im Olympiapark (hier geht es zu den Bildern des gewaltigen Ausmaßes >>>) waren erstaunt. Auch in den sozialen Medien wimmelt es von Videos dieser Werbeaktion.

„Hoffentlich hat sie es gesehen“ und „Gebt dem Mitarbeiter der Werbeabteilung von Rewe eine Gehaltserhöhung“ sind nur einige der Kommentare, die ihre Begeisterung ausdrücken. Und es kommt noch besser: Eine Userin berichtet, dass ihr schon seit Tagen aufgefallen sei, dass Rewe zahlreiche Videos von Taylor Swift kommentiere. „Vielleicht wechsle ich jetzt von Edeka zu Rewe“, lautete ihr Fazit.

Und tatsächlich: Zu fast allen Videos, die die Werbeaktion am Himmel zeigten, platzierte Rewe einen Kommentar. „Taylor ist herzlich willkommen“, schrieb der Einzelhändler unter einen der Beiträge. Eine gelungene Aktion, mit der Rewe bei vielen Kunden offenbar Pluspunkte gesammelt hat.