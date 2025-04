Rewe: Supermarkt warnt Kunden – es geht um die Bonus-App

Rewe zählt zu den beliebtesten Supermärkten in Deutschland. Seit einiger Zeit können auch besonders treue Kunden mit der Rewe-Bonus-App Punkte sammeln, die bares Geld versprechen. Neben wöchentlichen Aktionen können Kunden aber auch mit Bonus-Coupons mehr aus ihrem Einkauf herausholen.

Zuletzt wurde die Bonus-App von Rewe aber ziemlich stark kritisiert. Vor allem Verbraucherschützer monierten, dass die angegebenen Rabatte verwirrend sind. Fakt ist jedoch, dass viele Kunden auch zufrieden sind, da sie bereits bares Geld sammeln konnten. Doch genau hier liegt auch den Knackpunkt – denn für Betrüger ist das besonders attraktiv!

Rewe: So schützt du dich vor Betrügern

Rewe warnt nun selbst seine Kunden vor möglichen Betrügern. Denn gerade online nimmt die Masche mit den Phishing-Mails rapide zu. Dennoch versichert der Großkonzern: „Bei Rewe sorgen wir mit modernsten Sicherheitsmaßnahmen dafür, dass deine Daten geschützt bleiben. Um den bestmöglichen Schutz zu garantieren, kannst du selbst aktiv werden!“ Doch wie genau können sich Verbraucher schützen?

Zum einen betont der Supermarkt, dass Kunden niemals sensible Daten weitergeben dürfen. „Wir würden dich weder per E-Mail noch am Telefon nach deinen Passwörtern oder persönlichen Daten fragen“, heißt es in der Warnung von Rewe. Auch sollten Verbraucher immer darauf achten, worauf sie klicken. Zum eigenen Schutze seien daher Links oder Anhänge aus unbekannten oder unerwarteten E-Mails tabu.

Zum anderen können sich Bonus-App-Nutzer bereits im Vorfeld gut absichern. So empfiehlt Rewe seinen Kunden ein komplexes Passwort zu erstellen, das mindestens zehn Zeichen lang sein und eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen sowie Sonderzeichen enthalten sollte. Auch sorge die Zwei-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit. Allgemein sollten Rewe-App-User die Software und Virenschutzprogramme auf ihrem Handy immer auf einem aktuellen Stand halten.