Rewe prescht vor! Große Änderung für Kunden

Bei Rewe stehen für die Kunden in Zukunft einige Änderungen auf dem Programm. So wird es beispielsweise Payback ab Ende nächsten Jahres nicht mehr geben. Das Sammeln der blauen Punkte fällt also weg.

Doch das ist noch nicht alles, was Rewe an Änderungen in petto hat. Auch beim Thema Bezahlen soll es Neuerungen geben, die Kunden eine weitere Option eröffnet.

Rewe plant große Neuerung

Supermarktketten wie Rewe und Co. planen immer wieder Neuerungen. Manche betreffen die Produkte, andere die Märkte oder beispielsweise das Bezahlen. Für viele Kunden bei Rewe gehört beispielsweise die Frage, ob sie Payback-Punkte sammeln, einfach dazu. Doch Ende 2024 ist damit Schluss. Dann gehen die Supermarktkette und Payback getrennte Wege.

Die Kunden müssen sich also umstellen. Rewe setzt auf ein eigenes Kundenbindungsprogramm und auch neue Serviceleistungen. Ein zentraler Baustein bei dem Vorhaben ist laut „Focus“ die eigene App. Auch hier soll es noch Neuerungen für die Nutzer geben.

App soll künftig weitere Möglichkeit bieten

Im kommenden Jahr soll in der App eine eigene Bezahlfunktion an den Start gehen – laut einem Insider sogar schon in der ersten Jahreshälfte. In den kommenden Wochen soll es bereits erste Tests geben. „Rewe Pay“ soll das Bezahlen per App in den Märkten ermöglichen. In der App sollen die Nutzer ihre Bankkarte hinterlegen und dann durch das Scannen an der Kasse direkt bezahlen können.

Die App von Rewe wird schon seit März 2023 beworben. Bisher können Kunden hier Einkaufszettel speichern, Coupons und Gutscheine nutzen sowie Treuepunkte von Rewe und gleichzeitig von Payback sammeln. Durch das neue Bezahlsystem würde die App demnach nochmal deutlich aufgewertet. Ob dieses pünktlich an den Start gehen wird und die Kunden es gut annehmen werden, bleibt abzuwarten – einige werden sich aber sicherlich über die neue Möglichkeit freuen.