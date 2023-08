Rewe, Netto und Kaufland: Knallharter Käse-Test! Diese Marken versagen komplett

Camembert ist nicht nur ein leckerer Käse, sondern auch ein Örtchen in Frankreich. Nach ihm wurde der berühmte Käse benannt, der bei Rewe, Netto und Kaufland verkauft wird. Jetzt hat das ZDF-Magazin „Wiso“ den Knallhart-Test gemacht. Und gleich sechs verschiedene Bio-Camembert-Käsesorten getestet – darunter auch die beliebten Produkte von Rewe, Netto und Kaufland.

Die haben nämlich Eigenmarken ins Rennen geschickt, die man schon für 79 Cent kaufen kann. Doch wie ist die Qualität des beliebten Käse? Enttäuschend, in Ordnung, oder gar gesundheitsgefährdend? Testkriterien sind Zutaten, Keime, Kundencheck und Tierwohl.

Rewe, Netto und Kaufland: Knallharter Käse-Test!

Camembert stammt ursprünglich aus der Normandie (Frankreich), muss eigentlich zu großen Teil von der Milch normannischer Rinder stammen. Er schmeckt würzig, vollmundig, milchiger und hat buttrige Aromen. Bei allen Testprodukten fehlt ein Rezept elementar: Statt aus Rohmilch wie im Original sind alle aus pasteurisierter Milch hergestellt. Das ist wärmebehandelte Milch, die Keime abtötet.

Eine gute Nachricht bei allen Produkten: Es sind keine Keime vorhanden. Auch nicht im Käse von Rewe, Netto und Kaufland. Beim Testkriterium „Zutaten“ schneiden alle Produkte ebenfalls gut ab. Zwar gibt es Abweichungen vom Original-Käse, doch es sind keine gentechnisch veränderten oder gar schädliche Zutaten zu verzeichnen.

Marken der Discounter enttäuschend

Doch wie kommen die Discounter-Käsesorten beim Kunden an? Da schneiden die Original-Produkte am besten ab. Der Käse von Rewe und von Netto landen im Mittelfeld, der von Kaufland am Ende. Heutzutage wichtig für Kunden ist auch der Aspekt des Tierwohls. Hauptbestandteil von Camembert ist Milch von Kühen. Also, wie werden die Kühe gehalten, die den Milch zu den Produkten beisteuern?

„Wiso“ fragte bei den Herstellern nach. Das Ergebnis ist ernüchternd: Kein Hersteller hat zufriedenstellend geantwortet. Weder die Abstände der Kühe zueinander ist ideal, noch der Boden, auf dem die Kühe gehalten werden, können nachvollziehbar als „gut“ bezeichnet werden. Ob letztlich die günstigen Käse-Sorten der Discounter ihren Preis wert sind, muss der Kunde entscheiden…