Rewe: Schild am Pfand-Automaten macht Kunden fassungslos – „Dumm und renitent“

Immer wieder hängen Supermarkt-Mitarbeiter Zettel und Hinweis-Schilder auf, weil sie sich in ihrer Not nicht mehr anders zu helfen wissen. „Hallo, wiegen nicht vergessen“, hieß es zum Beispiel kürzlich in einer Kaufland-Filiale (>>> hier mehr dazu). Da konnte man sich den Grund allerdings denken. Ein aktueller Zettel-Fall bei Rewe sorgt da schon für deutlich mehr Stirnrunzeln.

In einer Rewe-Filiale in Gernsheim (Hessen) stieß ein Nutzer des Netzwerks „Reddit“ auf einen merkwürdigen laminierten Zettel, dessen Authentizität nicht zweifelsfrei geklärt ist – doch die Situation sieht schon ziemlich realistisch aus. Und Hunderte Reddit-Nutzer berichten von ähnlichen Erlebnissen. Aber der Reihe nach.

Rewe: Kunden drücken Hausalarm bei Pfand-Problemen

Der Aushang direkt neben dem Pfand-Automaten, adressiert an die Kundschaft des Rewe-Marktes, vermittelt eine deutliche Nachricht: „Liebe Kunden, dies ist KEIN Rufknopf für Mitarbeiter, sondern ein Hausalarm. Wenn ein Problem mit dem Leergut-Automaten auftritt, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter an der Kasse! Ihr Rewe-Team.“ Auffallend ist, dass dieses Hinweisschild unmittelbar unter einem Knopf positioniert ist, der mit „Hausalarm“ beschriftet ist.

+++ Rewe: Aus und vorbei! Supermarkt-Kette muss endgültig Schlussstrich ziehen +++

Innerhalb von wenigen Tagen löste das Foto des Schildes auf Reddit Hunderte Interaktionen und Kommentare aus. Ein Nutzer brachte den Vorfall auf den Punkt: „Jedes komische Schild hat einen komischen Grund.“ Daraus entwickelte sich eine Diskussion, in der ein anderer Nutzer die Situation kommentierte: „Ich finde, der komische Grund ist hier in diesem Fall, dass tatsächlich Leute, wenn die Automaten Probleme verursachen, diese Hausalarm-Taste klicken.“

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kunden-Kritik am Hausalarm

Die Positionierung des Hausalarms direkt neben dem Rewe-Pfand-Automaten wurde von einem weiteren Reddit-User kritisiert. „Das Problem liegt eher daran, so einen Schalter direkt bei Leergutautomaten zu positionieren und sich dann zu wundern, dass es Leute gibt, diesen zu nutzen.“ Doch womöglich hatte Rewe keine andere Wahl, für die Installation von Alarm-Knöpfen gibt es oft klare Regeln. Vielleicht hat sich aber auch einfach niemand vorstellen können, dass es Kunden gibt, die bei Pfand-Problemen den Hausalarm aktivieren.

Mehr News:

Es gibt aber auch Leute, die erstaunt ein solches Verhalten überhaupt nicht, da sie selbst schon viel Verrückteres erlebt haben. So wie dieser Reddit-Nutzer, der berichtet, manche Kunden seien seiner Meinung nach „zeitweise einfach dumm und renitent“. Er erzählt: „Ich stand schon in acht Metern Höhe auf einer Hebebühne in einem Rewe, hab mit einer Hilti in die Decke gebohrt und hatte offensichtlich -KEINE- Rewe Arbeitskleidung an und musste mit einer Omi erstmal diskutieren, wieso ich ihr denn nicht sagen könnte, wo hier die Toffifee sind…“